"Почувствовали дух свободы": бойцы "Магуры" рассказали об освобождении Роботино (видео)

Южное направление является основным для украинских защитников во время контрнаступления, а освобождение села Роботино дает возможность организовать наступление на Токмак.

Бойцы 47 отдельной механизированной бригады рассказали, насколько непростыми были бои за Роботино. Видео разговора опубликовали в Facebook подразделения.

По их словам, бои были очень тяжелыми. Когда в поселке защитники вывешивали флаг Украины, чувствовали дух свободы. Воины пять дней назад установили украинский флаг на школе в селе Роботино.

"Надо сцепить зубы, сделать выводы и работать дальше, потому что война еще не закончилась", — говорят бойцы 47 отдельной механизированной бригады.

Один из защитников рассказал, что эти результаты мотивирует для дальнейшего движения. Они видят, что это возможно.

"Для нас это было историческое событие, которое поднимет дух наших бойцов", — пояснили они.

Освобождение Роботино: наступление ВСУ

В Минобороны 28 августа подтвердили, что украинские войска освободили Роботино. По словам заместителя министра Анны Маляр, южное направление является основным для украинских защитников во время контрнаступления. Уже были очерчены следующие цели.

Российские оккупанты, несмотря на потерю населенных пунктов, оказывают яростное сопротивление. Продолжается минирование территорий, сооружение бетонных укреплений, а также переброска дополнительной силы к линиям обороны. Однако это не мешает украинским защитникам выбивать их с позиций и проводить тем самым успешные действия.

Фото: Deep State

Напомним, 28 августа аналитики ISW рассказали, чем обернется прорыв первой линии обороны. Аналитики отмечают, что российские оккупанты увеличили количество авиационных атак на Мелитопольском направлении, чтобы "перекрыть" ими малое количество войск, предназначенных для второй линии обороны.