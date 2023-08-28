Тела оккупантов вывозили "Уралами": в ГУР рассказали о двух "праздничных" спецоперациях (видео)

Один из дронов "посетил" в окно местного коллаборанта в Запорожье, после чего его госпитализировали. Также во время совещания в штабе отделения ФСБ в Энергодаре прогремел взрыв — тела погибших пришлось вывозить в направлении Мелитополя.

Украинская военная разведка в дни крупнейших государственных праздников Украины "поздравила" оккупантов. После полученных поздравлений тела оккупантов вывозили "Уралами", а уцелевших доставляли в госпитали. Об этом сообщают в ГУР Минобороны.

Отмечается, что на оккупированных территориях работало движение сопротивления, которое координирует ГУР Минобороны. Оно эффективно уничтожило ряд вражеских объектов на временно захваченной территории Запорожской области.

Спецоперация 24 августа

В городе Каменка-Днепровская Васильевского района Запорожской области на День Независимости Украины "поздравление" получил так называемый "заместитель председателя" оккупационной военно-гражданской администрации, коллаборационист Александр Реймер. Оно залетело ему прямо в окно. Раненого коллаборанта эвакуировали в больницу.

Спецоперация 23 августа

В День Государственного флага Украины в штабе отделения ФСБ в оккупированном Энергодаре проходило мероприятие для личного состава оккупационных войск. Около 19.00, когда на месте собралось больше всего россиян, в штабе прогремел мощный взрыв. Когда началась эвакуация, по парковочной площадке вблизи здания был нанесен еще один удар. Он дополнительно уничтожил нескольких захватчиков и значительно повредил расположенные там автомобили.

"На место происшествия прибыли три пожарных расчета и кареты скорой помощи. Тела убитых захватчиков несколькими военными "Уралами" отвезли в направлении Мелитополя", — сообщили в ГУР.

Напомним, что 28 августа в оккупированном Энергодаре дрон "посетил" здание военной оккупационной администрации. Присутствующих в здании после взрыва эвакуировали. Часть оккупантов спряталась в гражданских домах.

Ранее сообщалось, что ССО атаковали бригаду Черноморского флота в Крыму дронами-камикадзе. Сил обороны поразили объекты 126-й бригады береговой охраны Черноморского флота Рф.