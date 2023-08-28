Подготовка к мобилизации: россияне зазывают мужчин в оккупации встать на учет в "военкоматы"

В украинском подполье отметили, что с 2024 года процедура воинского учета станет обязательной для жителей южных захваченных областей. Противник использует сценарий, который уже применялся в Крыму и на Донбассе.

Российские захватчики продолжают подготовку к мобилизационным процессам на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления (ЦНС) 28 августа.

По информации украинского подполья, происходит это в южных областях, которые находятся под временным контролем Российской Федерации из-за полномасштабной войны.

"Сейчас продолжается подготовка к работе "военнокоматов" в Херсонской и Запорожской областях. В то же время россияне уже предупреждают мужское население о необходимости встать на учет в фейковые структуры. По предварительным данным, с 2024 года учет в "военнокоматах" станет уже обязательным", — говорится в сообщении.

В подполье отдельно отметили, что следующим шагом должна стать принудительная мобилизация. Такой же сценарий Российская Федерация уже применяла в восточных областях Украины и на полуострове Крым, которые уже много лет находятся в оккупации.

В Центре национального сопротивления также напомнили, что мобилизация населения на временно захваченных территориях является нарушением международного права. Каждый коллаборант или россиянин, которые к этому причастны, понесут в будущем ответственность.

Напомним, 25 августа начальник ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что Российская Федерация может мобилизовать еще 450 тысяч человек. По его словам, каждый месяц противник набирает в армию 20-22 тысячи человек, но сейчас может пойти речь о призыве дополнительных сотен тысяч бойцов.