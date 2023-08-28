Армия США получит партию модернизированных БМП Bradley: что известно о модели 2А4

Боевые машины пехоты должны предоставить американским военным передовые средства для переброски войск на поле боя.

Производитель БМП M2 Bradley компания BAE Systems получила контракт от Армии США на модернизацию около 70 машин до уровня А4. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Американская армия заказала модернизацию около 70 БМП Bradley M2A2 ODS-SA до уровня А4, чтобы обеспечить бронетанковые бригады современной техникой. Стоимость контракта составляет более 190 млн долларов. Кроме M2A4 армия получит командные машины огневой поддержки М7А4.

"Bradley является чрезвычайно важным транспортным средством для боевых групп бронетанковой бригады сегодня, поскольку он позволяет армии перевозить войска к бою, обеспечивая огонь для прикрытия и подавления техники и войск противника", — сказал директор по производству наземных транспортных средств BAE Systems Дэн Фербер.

Он также добавил, что крайне важно, чтобы американская армия не имела себе равных на поле боя на годы вперед.

Bradley M2A4 создали на базе опыта боевых действий в Ираке

Bradley M2A4 имеет улучшенную мобильность благодаря увеличению мощности двигателя. Также машина получила камеру для экипажа и улучшенную систему управления огнем. Основные изменения делались на основе опыта боевых действий в Ираке, где БМП получали много повреждений в застроенной местности.

Система пожаротушения и система противодействия самодельным взрывчатым веществам были тоже улучшены. Первые модернизированные машины M2A4 поступили в армию США в апреле 2022 года, а контракт на их модернизацию заключили еще в июне 2018 года. Первый контракт предусматривал модернизацию 164 машин, которые поступили во 2-ю боевую группу бронетанковой бригады 3-й дивизии армии США в апреле 2022 года.

Напомним, 22 августа в Минобороны ВСУ заявили, что бойцы зашли в Роботино и эвакуировали граждан на БМП Bradley.

22 июля на украинских БМП Bradley заметили динамическую защиту BRAT.