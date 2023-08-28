Усиление мобилизации: в Раде рассказали есть ли предпосылки для увеличения количества призывников

По словам нардепа Федора Вениславского, ТЦК продолжают комплектовать те воинские подразделения, которые понесли потери. Сейчас все происходит в плановом режиме.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 28 августа в эфире телемарафона "Единые новости" заявил, что сейчас не существует дополнительных предпосылок для усиления мобилизации в Украине, призыв происходит в плановом режиме.

Политик рассказал, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) вручают повестки тем военнообязанным, чья военно-учетная специальность нужна на фронте. Он подчеркнул, что на сегодня в Украине отсутствуют дополнительные предпосылки для увеличения количества военнообязанных для мобилизации, и все происходит в обычном режиме, как это было с первых дней конфликта.

"В Украине на данный момент каких-то необходимых предпосылок для увеличения количества военнообязанных для их мобилизации нет. Все происходит в том плановом режиме, как происходило с первых дней войны", — отметил Вениславский.

Однако, по словам нардепа, Украина пытается сформировать резервы для деоккупации. Кроме того, война приводит к потерям — есть погибшие и раненые военные, потери нужно пополнять.

"Соответственно территориальные центры продолжают комплектовать те воинские подразделения, которые понесли потери. Кроме того, поскольку мы пытаемся сформировать те резервы, которые обеспечат быстрое продвижение и деоккупацию всей территории, формируются новые воинские подразделения. Их также необходимо обеспечивать соответствующими военнослужащими", — добавил он.

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Напомним, 24 августа эксперты рассказали, призовут ли 3 миллиона мужчин ради победы. По данным экспертов, мобилизация продолжается на уровне определенных показателей — призывают тех, кто нужен, проходят обучение, после чего отправляют в боевые части и подразделения.

Ранее, 23 августа адвокаты рассказали о законности вручения повесток на рабочем месте. Руководители государственных и частных предприятий могут получать от ТЦК повестки, которые в итоге нужно раздать подчиненным. Важную роль в этом вопросе играет ВВК, ведь в случае ее отсутствия военнообязанных нельзя считать годными к службе.