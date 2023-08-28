СМИ опубликовали спутниковые снимки последствий удара по базе ПВО РФ в Крыму (фото)

По информации украинской разведки, во время удара по территории Крыма была полностью уничтожена установка С-400, ракеты и личный состав.

Появились спутниковые снимки, на которых заметные последствия украинского удара 23 августа по полигону ПВО во временно оккупированном Крыму. Кадры предположительного уничтожения системы ПВО С-400 опубликованы Радио Свобода, они были сделаны с помощью сервиса Planet.com.

По данным ГУР, 23 августа примерно в 10 утра вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут произошел взрыв, уничтоживший российскую ЗРС большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

По информации разведки, была полностью уничтожена установка, ракеты и личный состав.

Спутниковые снимки уничтоженной С-400

Произошедшее оценили как болезненный удар по системе ПВО оккупантов, которое в значительной мере повлияют на дальнейшие события в Крыму, поскольку таких комплексов на вооружении врага мало.

В свою очередь, источники РФ сообщают об уничтоженных установках С-300 и бензовозе.

Напомним, что Украина может перерезать ракетную "артерию" РФ с помощью С-200 и дронов. Предприятия ВПК РФ в три смены обеспечивают войска дальнобойными ракетами. Украина способна прервать цепочки производства вооружений. В этом помогут массовые запуски ударных квадрокоптеров по стратегическим заводам и аэродромам.

Также сообщалось, что, по оценкам британского военного аналитика Майкла Кларка, Токмак станет следующей большой битвой, а Новопрокоповку ВСУ освободят за несколько дней.