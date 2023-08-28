"Лучший вклад в стабильность Европы": сенатор США призвал помочь Украине провести выборы

По словам Линдси Грэма, он понимает, что решение провести выборы в Украине в 2024 году должно быть еще одобрено парламентом, и что необходимо принимать в расчет, насколько это безопасно.

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм приветствовал стремление президента Владимира Зеленского провести выборы во время войны. Об этом он написал в Twitter.

"Не могут представить более подходящий символ для Украины, чем проведение свободных и честных выборов во время войны", — говорится в публикации.

По его словам, это будет не только символом противостояния российскому вторжению, но и свободы, и демократии.

Грэм сказал, что отдает себе отчет в том, что такое решение должно быть еще одобрено парламентом и также, что необходимо принимать в расчет, безопасно ли это.

"Однако я не могу представить лучший вклад в стабильность Европы, чем помощь Украине выжить как независимой и самоуправляемой демократии, в основе которой лежит верховенство права", — говорится в публикации.

Грэм призвал союзников Украины оказать финансовую и техническую помощь в проведении выборов.

Выборы во время войны будут рассматриваться как смелое и последовательное решение президента Зеленского и украинского народа.

Напомним, что эксперты объяснили, почему Украине нужны выборы в следующем году.

Также сообщалось, что Линдси Грэм не считает военное положение препятствием для проведения выборов в Украине в 2024 году.