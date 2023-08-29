ВС РФ превратили Токмак в логистический узел и готовы биться за него до последнего, — эксперт

По словам Алексея Гетьмана, задача Сил обороны — выйти к Азовскому моря в ближайшей перспективе. Это помогло бы перерезать для противника сухопутный коридор в Крым.

Российские оккупанты могут быть готовы серьезно сражаться за Токмак в Запорожской области и на это есть определенные причины. Об этом рассказали военные эксперты Алексей Гетьман и Владислав Селезнев в комментарии "РБК-Украина" 28 августа.

По их словам, этот населенный пункт стал для противника большим логистическим узлом, поэтому они намерены биться за город до последнего. Там возведены различные укрепления с противотанковыми рвами.

"Потому что дальше Мелитополь, если посмотреть на карты, то за Токмаком почти нет фортификаций, только блокпосты до самого Мелитополя и побережья. Не секрет, что наша задача — выйти на Азовское море. А если не успеем сделать это до сезона дождей, то хотя бы на 15-20 километров к берегу, чтобы взять под огневой контроль все то, что россияне могут перемещать с материковой части в сторону Крыма и наоборот", — отметил Алексей Гетьман.

После освобождения Мелитополя украинские силы смогут перерезать сухопутный коридор в Крым и тем самым рассекут захваченные населенные пункты на южном направлении.

А вот Владислав Селезнев не спешит делать выводы по поводу Токмака, ведь это направление нельзя назвать стратегическим. По его словам, украинская армия наступает на тех участках фронте, где это возможно, поэтому нельзя с уверенностью говорить о том, что основные силы задействованы в направлении на Токмак.

"Только Генштаб знает окончательный замысел, к какой цели мы будем двигаться и каким образом действовать. Поэтому однозначно говорить о том, что направление на Токмак является стратегическим, не стоит", — говорится в сообщении.

Напомним, 29 августа сообщалось, что у РФ практически нет шансов восстановить свое наступление из-за нехватки пехоты. Аналитики отметили, что несмотря на все попытки противника, ВСУ продолжают продвигаться вперед, а вот у ВС РФ возникли новые проблемы.