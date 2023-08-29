Путин перед выбором: РФ сможет вести полномасштабную войну еще как минимум год, — CNN

По мнению экспертов, главе Кремля предстоит сложный выбор — либо продолжать военную агрессию против Украины, либо повышать благосостояние своих граждан.

России хватит денег на финансирование войны еще год войны. Об этом говорится в материале CNN от 28 августа.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2022 года подписал закон, в котором на "национальную оборону" в 2023 году будет выделено 4,98 триллиона рублей — 52 миллиарда долларов по текущему обменному курсу, что немного больше, чем расходы прошлого года. Но теперь этот прогноз увеличен вдвое до 9,7 триллиона рублей (101 миллиард долларов). Это почти в три раза больше, чем Россия потратила на оборону в 2021 году, до полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Эти цифры, вероятно, занижают общую сумму, потраченную Россией на военные нужды. По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира, который отслеживает военные расходы по всему миру, статья "национальная оборона" в официальном бюджете России составляет лишь около трех четвертей общих военных расходов.

Ричард Коннолли, специалист по российской экономике из Королевского объединенного института исследований обороны и безопасности, также предполагает, что военные расходы в этом году значительно превысят 100 миллиардов долларов. Он сказал, что до войны Россия обычно тратила на оборону около 3-4% своего годового валового внутреннего продукта, но теперь эта цифра может составлять от 8% до 10%.

"Если принять во внимание цены на товары и услуги в России, эквивалентная сумма в долларовом выражении в 2023 году выглядит еще выше, вероятно, ближе к 300 миллиардам долларов", — оценивает Янис Клюге, старший научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности.

Щедрость Кремля в отношении своих вооруженных сил уже привела к огромным экономическим издержкам.

Дефицит бюджета России – разрыв между расходами и доходами – резко увеличился с начала войны, поскольку доходы от экспорта нефти и газа упали из-за западных санкций и больших скидок для оставшихся покупателей. Снижение цен на энергоносители в этом году и сокращение производства, направленное на их поддержку, усилили давление.

По данным издания, государственный долг, который в настоящее время составляет 14,9% ВВП, будет расти.

"Россия не может брать кредиты из-за границы, она закрыта от западных рынков капитала", — сказал Лиам Пич, старший экономист по развивающимся рынкам в Capital Economics.

Рубль может упасть и дальше, сообщил Клюге из Немецкого института международных отношений и безопасности.

"Меньше всего они (правительство РФ — ред.) хотят, чтобы россияне потеряли доверие к российской валюте и затем в какой-то момент, возможно, начали обменивать все рубли на иностранную валюту, потому что тогда возникнет порочный круг. И это действительно может создать своего рода валютный кризис в России", — сказал он.

"Тяжелый выбор"

Экономисты признают, что российская экономика пока работает лучше, чем ожидалось. Однако нагрузка на экономику усиливается.

"Советское наследие научило людей жить буквально в нищете, ни на что не рассчитывать", — сказала она. "И они готовы оставаться в этом режиме выживания долгое время", — сообщила журналистам Александра Суслина, независимый экономист, покинувшая Россию вскоре после вторжения.

Александра Прокопенко, научный сотрудник Российского Евразийского центра Карнеги в Берлине заявила, что Россия, возможно, сможет финансировать войну еще год или около того, но если она затянется и дальше, правительству придется сделать "трудный выбор".

"Компромисс будет заключаться в том, что им придется повышать налоги или сокращать расходы на инфраструктуру, например, на строительство дорог и содержание мостов, потому что военные расходы будут требовать все больше и больше (денег с бюджета — ред.)", — сказала она.

Напомним, 28 августа сообщалось, что россияне разворовали деньги на строительстве траншей и "зубов дракона" на границе с Украиной. На строительство могли потратить 10 млрд рублей, но, как утверждают местные жители, переплата составила значительную сумму. Как следствие, оборонительных сооружений фактически не существует.