"У врага уже нет шансов": ВСУ вынудили россиян отступать в Запорожской области (видео)

По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, каждый населенный пункт крайне важен в ходе контрнаступления. Это позволяет Силам обороны уничтожать противника на новых участках, в том числе и морально.

Российские оккупанты начали отступать со своих позиций на фоне новостей о том, что ВСУ прорвали линию обороны на Запорожском направлении. Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 29 августа.

По ее словам, контрнаступление украинских военных продолжается и приносит свои плоды. Благодаря титаническим усилиям ВСУ противник вынужден отступать дальше.

"Когда сейчас идет непосредственное продвижение наших войск, у врага уже нет шансов закрепить ту надорванную оборону, поэтому через некоторое время она оказывается в статусе прорывная. То есть продвижение наших войск очевидно в географии, оно демонстрирует, что непосредственно силы противника отступают", — говорится в сообщении.

Наталья Гуменюк также отметила, что каждый населенный пункт, который уже был или будет освобожден Украиной, крайне важен в войне. Это возможность закрепиться на новых высотах и построить вокруг села или города дополнительные рубежи обороны.

В результате это приводит к тому, что Силы обороны смогут более эффективно уничтожать противника, в том числе и морально.

"Именно продвижение Сил обороны – это также очень мощное психологическое давление на врага, что в условиях гибридной войны тоже является оружием", — подытожила Наталья Гуменюк.

Напомним, 29 августа в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте и успехах контрнаступления. Украинские военные продолжают наступательные операции и двигаются вперед под Бахмутом и Мелитополем. Россияне, несмотря на свои большие потери, не теряют надежды взять под контроль Авдеевку.