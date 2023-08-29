"Справедливая мобилизация": Дубинский зарегистрировал законопроект о призыве нардепов в ВСУ (фото)

В законопроекте предлагается исключить из закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" упоминание о нардепах в части отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский зарегистрировал законопроект относительно мобилизации чиновников и депутатов. Информация об этом появилась на сайте парламента.

Дубинский предлагает исключить из закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" из части об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации упоминание о нардепах.

Также автор законопроекта требует убрать из закона "О статусе народного депутата Украины" статью 29, согласно которой нардеп "на срок исполнения своих полномочий освобождается от призыва на военную или альтернативную (невоенную) службу, а также от призыва на учебные (или проверочные) и специальные сборы".

Напомним, что народный депутат Александр Дубинский получил подозрение от генерального прокурора из-за своего выезда за границу. Депутата подозревают во внесении должностным лицом ложных данных в официальные документы для дальнейшего выезда за границу якобы для сопровождения больного отца.

Ранее сообщалось, что 3 августа в СБУ проинформировали, что совместно с ГБР проводят обыски у одного из народных депутатов. В СМИ писали, что речь идет о Дубинском. По данным следствия, парламентарий совершал поездку за пределы Украины, якобы для сопровождения на лечение за границей своего отца. Однако оказалось, что отец депутата выезжал и возвращался самостоятельно, без фактического сопровождения сына.