"Не имеет аналогов в истории": делать сейчас выводы о контрнаступлении неуместно, — эксперт

По словам Сергея Грабского, есть огромное количество факторов, которые отличают фронт в Украине от прошлых мировых войн. О результатах продвижения ВСУ можно будет говорить лишь после его финала.

Все разговоры о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины является якобы очень медленным не соответствуют действительности. На это указывают определенные факторы, о которых рассказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала Freedom 29 августа.

По его словам, все то, что сейчас творят на поле боя украинские военные, не имеет аналогов в военной истории, поэтому делать преждевременные выводы не совсем уместно.

"Любая оценка делается на основании каких-то общих показателей, которые уже имели место. И в связи с этим те эксперты, которые делают некие выводы о том, что украинское наступление замедленно, замедляется или оно вообще неудачное, они исходят из тех показателей, которые они уже наблюдали, возможно, в своей жизни, через операции, в которых они принимали участие, в частности, та же "Буря в пустыне" или другая операция в Ираке, операция в Афганистане и так далее, и тому подобное", — говорится в сообщении.

Именно поэтому теория о том, что контрнаступление ВСУ уже "провалилось" или вовсе "не эффективно" не нужно воспринимать серьезно.

Экспертам, которые делают такие выводы, нужно изучить больше аспектов, чтобы понимать полную картину событий.

Сергей Грабский отметил, что на фронте сейчас можно смотреть на комбинацию картинок из Первой мировой войны и Второй мировой войны. Помимо этого там происходят еще и уникальные вещи, которых не было в мировой практике.

"Поэтому, мягко говоря, слишком рано делать какие-то выводы. То, что делают украинские Силы обороны на сегодняшний день — это не имеет аналогов в военной истории", — продолжил военный эксперт.

К слову, именно истребители F-16, как он считает, могут переломить ситуацию на фронте.

Напомним, 29 августа сообщалось, что ВСУ вынудили россиян отступать в Запорожской области. Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что каждый населенный пункт крайне важен в ходе контрнаступления. Это позволяет Силам обороны уничтожать противника на новых участках, в том числе и морально.