Соединенные Штаты согласовали продажу Японии ракет JASSM-ER с дальностью до 1000 км

Японские Силы обороны впервые могут приобрести крылатые ракеты JASSM-ER. Стоимость одной будет составлять около 2 млн долларов.

Агентство по оборонному сотрудничеству (DSCA) США опубликовало разрешение на продажу Японии крылатых ракет JASSM-ER на сумму 104 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба DSCA.

Крылатые ракеты планируется установить на истребители F-15J, F-35 или Mitsubishi F-2, который является лицензионной версией F-16. Силы самообороны Японии приобретут до 50 дальнобойных ракет "воздух-поверхность" AGM-158/B-2 (JASSM-ER). Стоимость потенциального заказа обойдется в 104 млн долларов. Кроме самих боеприпасов Япония закажет учебные ракеты, запчасти, логистическую поддержку и оборудование для того, чтобы крылатые ракеты поддерживать в боеспособном виде.

JASSM-ER на истребителе

Одна ракета JASSM-ER имеет дальность до 980 км, а ее боевая часть будет составлять 450 килограммов. Стелс-ракета предназначена для высокоточного поражения целей. Японские Силы самообороны впервые получат доступ к приобретению такого класса оружия. Токио объявил о намерениях приобрести ракеты у Соединенных Штатов еще в 2017 году.

Ракета имеет турбореактивный двигатель. На цель боеприпас наводится с помощью инерциальной системы управления с коррекцией курса по GPS. Также она имеет инфракрасную головку самонаведения, которая идентифицирует цель на финальной стадии полета. Отмечается, что ракета устойчива к средствам РЭБ.

Напомним, 28 августа СМИ писали, что Япония заказала производство новейших фрегатов Shingata FFM с БПЛА и ракетами на борту.

18 августа стало известно, что Япония категорически против участия Саудовской Аравии в разработке истребителя 6 поколения Tempest .