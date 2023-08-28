Япония заказала производство новейших фрегатов Shingata FFM: что о них известно

Стелс-фрегат будет иметь современные ракеты и беспилотники на борту. Корабли будут строить Mitsubishi Heavy Industries и Japan Marine United.

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Министерство обороны Японии объявило о выборе двух подрядчиков для производства многофункциональных фрегатов FFM. Об этом сообщает Naval News.

Изготавливать корабли будут Mitsubishi Heavy Industries как главный подрядчик и Japan Marine United как субподрядчик. Новые фрегаты будут строиться в рамках программы Новый FFM или Shingata FFM. Многофункциональный фрегат будет меньше обычного эсминца, однако он будет иметь новые возможности. Фрегат сможет устанавливать и расчищать мины и выполнять задачи, которые нетрадиционные для такого типа кораблей.

Кроме этого корабль разработали по стелс-технологиям и с меньшим количеством членов экипажа, чем существующие эсминцы. Для противокорабельной борьбы фрегат будет иметь разнообразные ракеты и БПЛА.

В дальнейшем проект получит ракеты класса "корабль-воздух" большой дальности или ЗРК с вертикальным запуском. Вероятно, фрегат получит новые ракеты ПВО. Shingata FFM сможет противодействовать вражеским ракетам и подводным лодкам на большем расстоянии, чем фрегаты Mogami, которые сейчас находятся на вооружении.

Также на палубе установят БПЛА ScanEagle 2, который сейчас проходит испытания. Длина корабля — 142 метра, ширина — 17 метров, а водоизмещение составляет 4880 тонн.

Будет построено десять Shingata FFM. Стоимость проекта должны обнародовать в проекте бюджета на следующий финансовый год.

Напомним, Фокус писал, как Украина полностью похоронила российские фрегаты проекта 11356. Их продали Индии, потому что Украина не продаст газотурбинные установки.

26 июля СМИ писали, что ВМС Польши получили названия для трех новых фрегатов "Шторм", "Вихрь" и "Ураган".