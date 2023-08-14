Украина полностью похоронила российские фрегаты проекта 11356, — эксперт

По словам Павла Лакийчука, из-за отсутствия возможности получить газотурбинные установки из Украины РФ была вынуждена продать фрегаты Индии. Способность России в военном кораблестроении упала на несколько порядков и она уже не является большой морской державой.

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Руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI", капитан I ранга Павел Лакийчук в комментарии Фокусу для материала "Морской бой. Путин готовится отправить в Черное море новые ракетные корабли" рассказал, что за 30 лет после развала СССР строительство больших кораблей в России прекратилось.

Есть проблемы с соответствием верфей и доков для кораблей типа крейсер или эсминец, фрегаты проекта 11356 не смогли закончить и продали их Индии. Причиной этому стало отсутствие возможности приобрести газотурбинные установки, которые использовались на кораблях этого типа. Их производителем является украинский "Зоря"-"Машпроект", с 2015 года поставки попали под запрет.

Сейчас РФ имеет потенциал и возможности строительства малых ракетных и патрульных кораблей и катеров.

"Способность России в военном кораблестроении упала на несколько порядков. Она уже не является большой морской державой, чтобы добавлять хлопот и давить на другие морские страны в глобальном уровне, но продолжает оставаться региональной угрозой. В первую очередь для Черноморского бассейна. Именно для него Зеленодольский судостроительный завод может выпускать несколько единиц в год катеров, малых ракетных или малых патрульных кораблей меньшего тоннажа", — рассказывает Фокусу Лакийчук.

Эксперт отмечает, что Россия потеряла возможность строить большие военные корабли и такая возможность до сих пор не появилась. Для понимания, все большие корабли российского флота строили в Украине, например, тот же авианосец "Адмирал Кузнецов" или ракетный крейсер "Москва". Российское военное кораблестроение очень сильно зависит от иностранных компонентов и запчастей. Например, авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который сейчас находится на ремонте, полностью нуждается в западных запчастях, нам даже краска для покраски корпуса иностранного производства.

Напомним, 12 августа в ГУР МО поделились кадрами атаки дронов на Черноморский флот РФ. Представители спецслужбы отметили, что продолжат работать по позициям противника на всех направлениях: на земле, в воздухе и на воде.

Кроме того, 4 и 5 августа с помощью лодок-камикадзе Украина успешно атаковала сначала десантный корабль РФ "Оленегорский горняк" в Новороссийске, а затем танкер SIG, поставляющий топливо для российских войск в Сирии.