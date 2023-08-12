"Это наше море": в ГУР МО поделились кадрами атаки дронов на Черноморский флот РФ (видео)

Представители спецслужбы отметили, что продолжат работать по позициям противника на всех направлениях: на земле, в воздухе и на воде.

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Украинские разведчики продолжают крушить планы российских оккупантов на всех участках фронта. Кроме того, в Черном море также неспокойно на позициях противника. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) 12 августа.

На опубликованном ролике можно увидеть кадры по охоте воинов ГУР МО на различные объекты российских оккупантов в акватории Черного моря.

В ведомстве отметили, что продолжат уничтожать захватчиков как на земле, в воздухе, так и на воде.

"Это наше море", — такой фразой заканчивается ролик, который сняли в ГУР.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин отметил, что некоторые исследователи считают, что на кадрах показана атака на российский корабль Sparta IV. Он знаменит тем, что перевозит вооружение между Сирией и Российской Федерацией.

К слову, ранее в Military Media Center отмечали, что военные ВС РФ после серии атак хотят научиться противодействовать надводным дронам в Крыму. На территории оккупированного полуострова появляются оборонительные позиции, а также проводят учения в пунктах базирования Черноморского флота.

Взрывы в Крыму 12 августа: что известно

На временно оккупированном полуострове снова неспокойно. В этот раз взрывы могли слышать местные жители и отдыхающие рядом с Крымским мостом. При этом, движение по сооружению пришлось перекрывать дважды.

В первый раз сообщения об атаке на Крымский мост появились около 13:00. Оккупационные власти отчитались о перехвате двух ракет, тогда как в Минобороны РФ заявили об одной. Во всем традиционно обвинили украинскую сторону.

Вторая атака была якобы после обеда. Российские оккупанты вновь пустили дымовую завесу, а местные жители слышали громкие взрывы. Глава оккупационной администрации Крыма отметил, что была перехвачена одна ракета.

"Еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом. Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность", — говорится в сообщении.

Напомним, 12 августа сообщалось, что в РФ угрожают ответом за атаки на Керченский мост. В МИД отметили, что это "варварская акция", которой нет оправданий, ведь Крымский мост якобы является гражданским объектом.