РФ использует гражданские суда для перевозки оружия по Черному морю (спутниковое фото)

Подсанкционное судно Спарта IV на своем борту перевозит оружие, вероятно, прицепные гаубицы. Перед этим в РФ заявили, что будет считать корабли, которые заходят в украинские порты такими, что потенциально будут перевозить военные грузы.

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Российские войска используют гражданские суда для перевозки вооружения. Об этом сообщил исследователь Бенджамин Питте в твиттере.

На спутниковом снимке в порту Новороссийск заметили корабль "Спарта IV". Он находится под международными санкциями. Судно предназначено для транспортировки различных товаров, материалов и изделий. Большая часть судна состоит из грузовых трюмов. Исследователь заметил, что на сухогрузе находится вооружение.

"В то время, как Россия угрожает коммерческим судам в Черном море, на разоблачительном спутниковом снимке видно судно, попавшее под санкции. Оно пришвартовано в российском черноморском порту, трюм которого заметно нагружен разнообразным оружием", — написал Питте.

Спутниковый снимок с кораблем Спарта IV в Новороссийске

Также он добавил, что на судне расположена артиллерия, вероятно, прицепные пушки. Санкции на российское судно наложены за связь с компанией СК "Юг". В марте 2023 года на нем, по данным СМИ, перевозили ракеты для ЗРК С-300 из Сирии.

Напомним, 19 июля Минобороны РФ заявило, что корабли, которые будут направляться в украинские порты с 20 июля будут рассматриваться, как потенциальные перевозчики военных грузов. Поэтому они будут иметь право атаковать их.

Министерство обороны Украины 20 июля также предупредило, что с 21 июля будет рассматривать все российские суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и украинские под оккупацией, как корабли, перевозящие грузы военного назначения.