Морской бой. Путин готовится отправить в Черное море новые ракетные корабли

Командование Черноморского флота РФ готовится к усилению корабельного состава. В строй уже взяты два новых малых ракетных корабля и ожидаются другие. Именно с кораблей такого типа происходит обстрел Украины ракетами "Калибр". Фокус узнавал какие возможности имеет РФ в строительстве новых ракетных кораблей и какое влияние имеют на нее действующие санкции.

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В конце июля 2023 года командующий Черноморским флотом РФ, адмирал Виктор Соколов сообщил, что до конца года ждет пополнения еще двумя боевыми кораблями. Какого типа будут эти корабли он не уточнил, но отметил, что это носители российского высокоточного ракетного вооружения.

В этом году в состав ЧФ РФ уже приняли корвет "Меркурий" и малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 "Циклон". В российской прессе хвастаются, что "Циклон" полностью построили на Керченском судостроительном заводе, хотя на самом деле все работы проводил Зеленодольский судостроительный завод в Ленинградской области. После аннексии Крыма завод присоединили к корпорации "Ак Барс", являющейся управляющей в Зеленодольске. Отметим, что оба корабля имеют пусковые установки на восемь крылатых ракет типа "Калибр" или Х-35.

Малый ракетный корабль проекта 22800, таких заказано у производителя 18 единиц Фото: forums.airbase.ru

После аннексии Крыма в 2014 году судостроительная отрасль России попала под санкции Запада. Это имело влияние на перспективы производства новых кораблей и судов, поэтому в 2018 году президент Владимир Путин подписал новую редакцию государственной программы вооружения на период 2018-2027 годов.

"РФ имела определенный задел до 2022 года, хоть уже была под санкциями с 2014 года, но строить корабли еще могли. По состоянию на сегодня у них оставалась возможность строить военные корабли и катера, но водоизмещением не более 10 тысяч тонн", — говорит Фокусу военно-политический аналитик Александр Коваленко.

Кто производит новые военные корабли для ЧФ РФ

По словам руководителя проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI", капитана I ранга Павла Лакийчука, за 30 лет после развала СССР, строительство больших кораблей в России прекратилось. Есть проблемы с соответствием верфей и доков для кораблей типа крейсер или эсминец, фрегаты проекта 11356 не смогли закончить и продали их Индии. Сейчас РФ имеет потенциал и возможности строительства малых ракетных и патрульных кораблей и катеров.

"Способность России в военном кораблестроении упала на несколько порядков. Она уже не является большой морской державой, чтобы добавлять хлопот и давить на другие морские страны в глобальном уровне, но продолжает оставаться региональной угрозой. В первую очередь для Черноморского бассейна. Именно для него Зеленодольский судостроительный завод может выпускать несколько единиц в год катеров, малых ракетных или малых патрульных кораблей меньшего тоннажа", — рассказывает Фокусу Лакийчук.

В 2022 году ЧФ РФ потерял своего флагмана ракетный крейсер "Москва" Фото: Скриншот из видео

Зеленодольский судостроительный завод является производителем малых ракетных кораблей проектов 21631 "Буян-М" и 22800 "Каракурт", а также патрульных кораблей проекта 22160. Отметим, что именно МРК этих проектов разрабатывались специально для использования крылатых ракет "Калибр", каждый может иметь на борту восемь единиц. С 2010 года Зеленодольскому заводу заказано 12 кораблей проектов 21631 "Буян-М", из них — девять уже приняты на вооружение, в том числе четыре — в составе ЧФ РФ.

Что касается МРК проекта 22800 "Каракурт", то их заказано 18 единиц, три корабля этого класса уже приняты в строй, в том числе "Циклон", о котором говорилось выше.

В апреле 2023 года издание Wall Street Journal отмечало, что из-за санкций у российских судостроительных корпораций заканчиваются ключевые детали, в частности — для двигателей, что задерживает или останавливает производство танкеров и судов, необходимых для транспортировки нефти и грузов. О военном кораблестроении речь не шла.

Украинские компоненты в российских кораблях

После развала СССР Россия потеряла возможность строить большие военные корабли и такая возможность до сих пор не появилась. Для понимания, все большие корабли российского флота строили в Украине, например, тот же авианосец "Адмирал Кузнецов" или ракетный крейсер "Москва".

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Александр Коваленко отмечает, что российское военное кораблестроение очень сильно зависит от иностранных компонентов и запчастей. Например, авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который сейчас находится на ремонте, полностью нуждается в западных запчастях, нам даже краска для покраски корпуса иностранного производства. Сюда надо вспомнить украинского производителя "Зоря"-"Машпроект", который производит газотурбинные установки, которые использовали эти корабли. В 2015 году поставки остановились, из-за чего россияне не смогли закончить свои проекты фрегатов и продали их Индии.

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" нуждается даже в краске для покраски корпуса иностранного производства

"Россия так и не смогла найти замену нашим газотурбинным установкам, а свои сделать не смогли. Похожая ситуация с корветами и малыми ракетными кораблями, там использовали немецкие двигатели, которые после санкций стали недоступными. Замену нашли в дизельных двигателях, которые разрабатывает Курганский завод", — говорит Лакийчук.

Зависимость РФ от электроники

По словам Коваленко, даже несмотря на действующие санкции, уровень технической и технологической составляющей российской военной кораблестроительной отрасли очень сильно деградировал. Интересный факт, что Россия держит рекорд по самому длительному ремонту военных кораблей. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" находится на ремонте с 1997 года по сегодняшний день. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" не может зайти на ремонт, потому что в доках уже много лет стоит "Адмирал Нахимов". Сейчас российское руководство принимает решение о списании "Петра Великого" из-за невозможности дальнейшего ремонта.

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" является рекордсменом российского флота. Он стоит на ремонте еще с 1997 года

"За 30 лет Россия так и не смогла сделать и построить качественные большие десантные корабли. Например, большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен" проекта 11711, где во время первых работ было обнаружено 40 ошибок в конструкции, но его все равно, с такими дефектами приняли на вооружение. Другой БДК этого проекта "Иван Моргунов", должен был исправить эти ошибки, но получил уже свои дефекты. Например, проект 23560 атомного эсминца "Лидер", они так и не смогли реализовать, перспективный тяжелый авианесущий крейсер "Шторм" на 100 тысяч тонн, даже не берут в работу", — рассказывает Коваленко.

Сколько ракет осталось в одном залпе ЧФ РФ

Опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что несмотря на противоречивое состояние российской военной кораблестроительной отрасли, Кремль имеет возможности терроризировать Украину из бассейна Черного моря. Суммарный ракетный залп всех кораблей и подводных лодок ЧФ РФ на сегодня составляет 56 ракет. Речь идет о фрегатах "Адмирал Эссен", "Адмирал Макаров", корветах "Вышний Волочек" "Ингушетия", "Грайворон". Все они имеют по восемь ракет. А также подводные лодки "Ростов-на-Дону", "Старый Оскол", "Великий Новгород", "Колпино", по четыре ракеты на лодку. Хотя Россия лишена возможности завести в Черное море новые корабли через Босфор и Дарданеллы, обновить корабельный состав возможно за счет Каспийской флотилии и Балтийского флота. Последнее решение выглядит противоречивым учитывая, что после вступления в НАТО Финляндии и в будущем Швеции, РФ потеряет влияние в Балтийском море в пользу Альянса.

Напомним, по информации Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину, РФ потеряла 18 кораблей, катеров и вспомогательных судов. После уничтожения ракетного крейсера "Москва", ЧФ РФ не имеет флагманского корабля и возможности найти ему замену.

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