Истребители для Путина. Откуда Россия берет новые Су-34 и Су-35 для войны в Украине

"Ростех" заявляет об увеличении производства истребителей Су-30, Су-34 и Су-35 вдвое. При этом корпорация, как и вся российская авиастроительная отрасль, находится под действием международных санкций. Фокус узнал, откуда российская армия достает новые истребители и каким потенциалом для этого обладает.

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Российские чиновники продолжают создавать для населения картину улучшений и побед российского оружия. В лучших традициях СССР министр обороны Сергей Шойгу в марте 2023 дал поручение увеличить производство вооружений для войны в Украине. Уже в начале июля он заявил, что предприятиям ВПК в России в кратчайшие сроки удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения, необходимых для выполнения боевых задач.

Больше самолетов: российская "оборонка" декларирует рост производства

Первый заместитель генерального директора государственной корпорации "Ростех" Владимир Артяков пошел еще дальше министра Шойгу — он сообщил об увеличении производства истребителей КБ Сухого вдвое.

"По некоторым позициям мы вдвое увеличили количество боевой авиации, которую выпускаем в адрес Министерства обороны. Это Су-30, Су-34, Су-35 — они очень эффективны на линии соприкосновения", — рассказал Артяков в интервью российским СМИ.

По его словам, этого удалось достичь благодаря существенной модернизации производственных мощностей, переводу рабочих на три смены, а производств — на круглосуточный график работы.

Напомним, корпорация "Ростех" занимается разработкой, производством и экспортом российской промышленной продукции гражданского и военного назначения.

Манипуляция и пропаганда? Сколько истребителей производит Россия

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в разговоре с Фокусом отмечает, что российский ВПК достиг пика в производстве истребителей семейства "Су" в период 2013-2014 годов. Например, в 2014 году российские ВВС получили сразу 101 единицу истребительной авиатехники. После этого у них пошел спад. На это повлияли санкции Запада и отсутствие спроса на рынках сбыта.

"Сложно оценивать слова Артюкова об увеличении производства вдвое, если неизвестно, с каким периодом он сравнивает — прошлым, этим годом или еще с каким-то другим", — говорит Коваленко Фокусу.

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Главный редактор профильного издания Defense Express Олег Катков в разговоре с Фокусом отмечает, что российская пропаганда часто манипулирует с цифрами, специально их размывает и выдает раздутые "победы".

Эксперт авиационной отрасли Валерий Романенко приводит следующие цифры, которые, наоборот, указывают на снижение производства истребителей в КБ Сухого.

Советский истребитель Су-27 стал базой для всех последующих модернизаций российской истребительной авиации Фото: Facebook Командования ВВС ВСУ

"В 2021 году в РФ произвели 19 самолетов семейства Су, речь идет о Су-30, Су-34 в различных модификациях и Су-35. В 2022 году этот показатель составил 27 единиц плюс два учебных. По данным первого полугодия 2023 года известно, что "Объединенная авиастроительная корпорация" (объединяет все авиапредприятия РФ — Фокус) передала два Су-30СМ, затем еще два таких самолета. Есть данные, что речь идет об одной и той же машине, просто их дважды передавали. Также переданы два Су-35С и три Су-34. Еще три единицы учебные. Если предположить, что Су-30СМ все же было четыре, получим 12 истребителей", — объясняет Фокусу Романенко.

Производство истребителей растет? Влияют ли санкции на производство Су-35

Уже упомянутые выше корпорация ОАК, "Ростех", авиационные заводы и их руководство находятся под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран. Однако эти ограничения почти не влияют на производство для военной авиации. Объясняется это просто — все производства имеют закрытый цикл и строятся еще на советских наработках и запасах комплектующих. Другое дело, что трудно определить точно, действительно ли это производство увеличивается, или это пропагандистские манипуляции для российского избирателя. Известны случаи, когда одни и те же образцы вооружений после незначительных модернизаций выдавали за новые разработки.

"Технически Россия может увеличить производство истребителей семейства Су, ведь имеют полностью закрытый цикл по этому вопросу. Если они что-то не производятся сами, то уже научились обходить санкции или закупать аналоги на гражданском рынке. Не надо забывать, что все эти истребители являются модернизацией советского Су-27, который давно серийно производился, поэтому с комплектующими не должно возникать проблем", — рассказывает Фокусу Катков.

В свою очередь Коваленко отмечает, что из-за санкций, качество новых российских истребителей ниже, чем это было десять лет назад .

"РФ действительно имеет возможности наращивать производство серийных истребителей, но из-за санкций уже с другими, значительно худшими характеристиками. Возможно, это даже базовые модели. Например, французская компания Thales group поставляла в РФ электронику, благодаря которой в свое время удалось построить истребители Су-30СМ или Су-35С", — говорит Фокусу эксперт.

Романенко отмечает, что в строительстве истребителей российский ВПК меньше зависим от западных технологий, чем в производстве боевых ракет. Некоторые военные авиационные элементы в РФ пытаются "импортозаместить", что в результате сказывается на их размерах. Это условно терпимо для самолетостроения, но критично для ракет.

"Нет аналогов": какие истребители сейчас производят заводы в РФ

Как и все российское вооружение, которое "не имеет аналогов и лучшее в мире", истребители Су-30, Су-34 и относительно новейший Су-35 являются продолжением советского истребителя Су-27, который разрабатывался еще в начале 70-х годов прошлого века и находится на вооружении российской армии с 1990 года.

Так, Су-30 является дальнейшей модернизацией Су-27УБ (учебно-боевой), на вооружении российской армии истребитель находится с 1992 года, а выпускает его Иркутский авиационный завод.

Многофункциональный истребитель Су-34 должен заменить устаревшие штурмовики Су-24 "Грач"

Су-34 производится на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова с 2007 года, однако на вооружение взят только через семь лет. Именно этот истребитель по замыслу конструкторов должен был противостоять американским F-15 и F-16, которые к тому времени уже более 20 лет находились на службе. В отличие от Су-27, "тридцать четвертый" получил возможность для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей противника. То есть, фактически, выполнять задачи истребителя и фронтового штурмовика — вероятной замены устаревшему Су-24.

Истребитель Су-35 является глубокой модернизацией Су-27, он даже назывался Су-27М, то есть модернизированный. Самолет является многофункциональным истребителем четвертого поколения и имеет самое большое вооружение в своем классе. Подвесы Су-35 позволят одновременно разместить ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность" и противокорабельные и противорадиолокационные ракеты. Заявлено, что истребитель может обнаруживать более двух десятков целей и поражать до десяти из них.

Су-35 приняты на вооружение армии в 2014 году, их производителем является Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина.

"Лучший в мире истребитель" Су-35 сбит в 2023 году на Херсонщине украинским ПВО Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Все выше перечисленные российские самолеты используют двигатели АЛ-31 в различных модификациях, производимые еще с конца 80-х для истребителей Су-27 и их последующих модернизаций. По данным ежегодного справочника The Military Balance, который издает Международный институт стратегических исследований, по состоянию на начало 2022 года Воздушно-космические силы РФ имели на вооружении 110 Су-30 в различных модификациях, 124 — Су-34. Уже через год их количество уменьшилось до 99 и 105 соответственно. За последний год прирост зафиксирован в истребителях Су-35 — на две единицы до 99-ти.

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