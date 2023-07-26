Новейшие фрегаты польской армии получили названия: "Шторм", "Вихрь" и "Ураган"

Все три названия имеют историю в польских ВМС, потому что уходят корнями во времена Второй мировой войны.

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Военно-морские силы Польши получат три фрегата проекта 106 Miecznik с названиями о природной стихии. Об этом сообщает польский Defence 24.

16 августа на предприятии PGZ Stocznia Wojenna должна состояться торжественная церемония нарезки металла для фрегата проекта 106 Miecznik. Издание получило информацию, что корабли получат названия:

Burza (Шторм);

Wicher (Вихрь);

Huragan (Ураган).

Отмечается, что Burza и Wicher имеют чрезвычайно большую символическую важность для ВМС Польши. Оба названия связаны с эсминцами, которые строила Франция для поляков. ORP Burza был построен еще до начала Второй мировой войны. Корабль прошел войну и был в строю до 1960 года, а затем до 1976 года был музейным экспонатом. ORP Wicher затонул в сентябре 1939 года, но название получил другой корабль, который построил СССР с таким же названием. Был в строю ВМС Польши до 1970 года.

Более сложная история связана с названием Huragan. Это имя было запланировано для возможного использования на миноносцах, которые планировалось построить в Гдыне перед началом Второй мировой войны. Эти миноносцы, условно названные № 5 и 6, должны были строить по британскому проекту, на базе которого были построены миноносцы ORP Błyskawica и ORP Grom. Однако начало Второй мировой сорвало эти планы.

Решение о приобретении трех фрегатов было принято в июле 2021 года.

Напомним, 3 мая стало известно, как будут выглядеть фрегаты для ВМС Германии проекта F126.

5 апреля СМИ писали, что Великобритания создает новый фрегат HMS Birmingham для охоты за подводными лодками.