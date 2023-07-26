Новітні фрегати польської армії отримали назви: "Шторм", "Вихор" та "Ураган"

Всі три назви мають історичне коріння у польських ВМС, бо йдуть корінням в часи Другої світової війни.

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Військово-морські сили Польщі отримають три фрегати проєкту 106 Miecznik з назвами про природну стихію. Про це повідомляє польський Defence 24.

16 серпня на підприємстві PGZ Stocznia Wojenna має відбутись урочиста церемонія нарізання металу для фрегата проєкту 106 Miecznik. Видання отримало інформацію, що кораблі отримають назви:

Burza (Шторм);

Wicher (Вихор);

Huragan (Ураган).

Зазначається, що Burza та Wicher мають надзвичайно велику символічну важливість для ВМС Польщі. Обидві назви повʼязані з есмінцями, які будувала Франція для поляків. ORP Burza був побудований ще до початку Другої світової війни. Корабель пройшов війну й був у строю до 1960 року, а потім до 1976 року був музейним експонатом. ORP Wicher затонув у вересні 1939 року, але назву отримав інший корабель, який побудував СРСР з такою ж назвою. Був у строю ВМС Польщі до 1970 року.

Складніша історія пов'язана з назвою Huragan. Це ім'я було заплановано для можливого використання на міноносцях, які планувалося побудувати в Гдині перед початком Другої світової війни. Ці міноносці, умовно названі № 5 і № 6, мали будувати за британським проєктом, на базі якого були побудовані міноносці ORP Błyskawica та ORP Grom. Проте початок Другої світової зірвав ці плани.

Рішення про придбання трьох фрегатів було прийнято в липні 2021 року.

Нагадаємо, 3 травня стало відомо, який вигляд матимуть фрегати для ВМС Німеччини проєкту F126.

5 квітня ЗМІ писали, що Велика Британія створює новий фрегат HMS Birmingham для полювання за підводними човнами.