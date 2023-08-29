"В первые дни войны был пехотинцем, рыл окопы": мать летчика "Джуса" рассказала о сыне (видео)

По слова мамы пилота Лилии Аверьяновой, ее сын готовился к большой войне и за две недели до вторжения прикупил патроны к собственному оружию.

Пилот ВСУ Андрей Пильщиков (позывной "Джус") защищал Украину с первого дня полномасштабного российского вторжения. Вначале — как пехотинец. Об этом во время прощания с героем рассказала его мама Лилия Аверьянова, пост опубликовал в Facebook журналист Сергей Дзеха.

Она вспомнила о первых днях полномасштабного вторжения. Тогда, во время телефонного звонка сын упоминал об обстрелах Харькова и города Васильков, где дислоцируется 40-я бригада тактической авиации, в которой служил Пильщиков.

Мама пилота Джуса Лилия Аверьянова

"Я иду защищать Васильков, — передала женщина то, что сын говорил ей в феврале-марте 2022 года. — И в первые дни он вообще был как пехота, потому что у него еще не было допуска на полеты".

В первые дни женщина узнавала о происходящем в Киевской области только от товарищей сына, потому что не хотела его беспокоить.

Мама пилота "Джуса" рассказала о сыне

"Они рассказывали, что там делается. Потому что я, как правило, его мало беспокоила. Боялась позвонить в неловкую минуту", — вспомнила Аверьянова.

Она упомянула, что летчику приходилось рыть окопы, хотя впоследствии на боевых заданиях он налетал внушительные 500 часов. Примерно за полтора года.

Он готовился к большой войне и за две недели до вторжения покупал патроны к собственному оружию, также приобрел автомобиль.

С ее слов, все было подготовлено на случай вторжения. Многие решения военнослужащие принимали самостоятельно, без вышестоящего командования, что отчасти и помогло не допустить повторения в Василькове сценария а-ля Гостомель, отметила Лилия Аверьянова.

Напомним, что в Киеве проходит церемония прощания с погибшим пилотом Андреем Пильщиком.

Также сообщалось, что "Джус" погиб 25 августа в Житомирской области при столкновении двух учебных самолетов. Трагедия унесла жизни и майоров Вячеслава Минка, и Сергея Проказина, у которых тоже несколько сотен часов времени, проведенного на боевых вылетах.