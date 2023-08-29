Украина готова начать переговоры по гарантиям безопасности с Японией, — Зеленский

Власти Украины ценят декларацию G7 относительно гарантий безопасности, принятую во время японского председательства.

Украина готова как можно быстрее получить от Японии гарантии безопасности. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил 29 августа в Telegram.

Руководитель украинского государства провел во вторник телефонный разговор с Фумио Кисидой, главой Кабмина Японии. Он отметил, что власти нашей страны ценят декларацию G7 относительно безопасности гарантии для Украины, которую приняли во время японского председательства.

По его словам, на очереди — заключение соответствующих двусторонних договоров в рамках декларации.

Политик поблагодарил японские власти за всестороннюю помощь. Это касается в частности поддержку украинской Формулы мира и пригласил премьер-министра принять участие в подготовке Глобального саммита мира.

Зеленский рассказал Кисиде и об усилиях, которые прилагает Украина для пролонгации действия "зернового коридора". Для этого требуется создание альтернативных маршрутов.

"Украина готова и в дальнейшем выступать гарантом мировой продовольственной безопасности", — отметил президент.

Политики обсудили подготовку Конференции по вопросам восстановления Украины. Мероприятие запланировано в Японии на начало 2024 года, и скоординировали соответствующие усилия и шаги накануне важных международно-правовых мероприятий.

Напомним, Украина начала двусторонние консультации с Великобританией. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, 11 августа заявил, что к декларации "Большой семерки" о предоставлении "гарантий безопасности" для Украины присоединились 13 стран.