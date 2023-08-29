"Определить и закрыть пути поставки": ГУР ищет места производства "Шахедов" на территории РФ

По словам представителя разведки Скибицкого, в производстве ударных дронов и деталей к ним задействовано не одно российское предприятие. ГУР работает над тем, чтобы определить места и объемы производства БПЛА на территории РФ.

В беспилотных аппаратах "Шахед", которые применяет РФ, было замечено увеличение российских компонентов. Это может указывать на то, что последний этап сборки данных БПЛА осуществляется на территории России. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

По предварительной информации от разведывательных источников, в России началась разработка и налаживание производства беспилотных летательных аппаратов-камикадзе.

Скибицкий отметил, что во втором полугодии этого года противник запланировал изготовить 1300 единиц так называемых "Герань-2", то есть "Шахедов". Русские могут использовать компоненты как иностранного, так и собственного производства.

"Однако на самом деле они на сегодняшний день не способны производить такое количество БПЛА", – заметил представитель ГУР.

Он добавил, что в производстве ударных дронов и деталей к ним участвует не одно российское предприятие. Сейчас украинская разведка работает над тем, чтобы определить места и фактические объемы производства БПЛА на территории страны-террористки.

По словам Скибицкого, успешность планов захватчиков будет зависеть от того, насколько мощно Украина будет работать в тандеме с партнерами по санкциям.

"Мы делимся информацией с партнерами, чтобы определить и закрыть пути поставки на территорию России компонентов, оборудования, станков, программного обеспечения, используемых именно для производства БПЛА. Кроме того, эти планы (россиян – 24 Канал) будут зависеть от успешного кинетического воздействия на те объекты, которые участвуют в производстве этих дронов в РФ", – отметил представитель ГУР МО Украины.

Он добавил, что в ГУР будут делать все, чтобы:

защитить объекты,

своевременно выявить подготовку к ударам,

дать рекомендации нашим энергетикам, чтобы не допустить серьезных разрушений.

Напомним, что во время полномасштабной войны Украина наладила производство ракет, дронов и артиллерийских средств натовского образца.

Ранее сообщалось, что украинская крылатая ракета "Нептун" уничтожила радар "Подлет" и пусковую установку С-400 "Триумф" оккупантов.