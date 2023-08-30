Взрывы в 6 областях РФ и Крыму: россияне заявили о масштабной атаке БПЛА (фото, видео)

Взрывы прозвучали в Московской, Рязанской, Калужской, Орловской, Брянской и Псковской областях России. Оккупанты также заявили об атаке дронов по Севастопольской бухте.

В ночь на 30 августа в ряде регионов Российской Федерации и на территории временно оккупированного Крымского полуострова прозвучали взрывы. Фокус собрал подробности масштабной атаки.

Московская область

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что ночью над территорией Рузского района Московской области был перехвачен "БПЛА самолетного типа".

Об атаке также написал мэр российской столицы Сергей Собянин. Он подтвердил, что в Рузском районе был уничтожен один дрон, который двигался в направлении Москвы. По словам городского главы, обошлось без жертв и разрушений.

"Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе", — заявил Собянин.

Telegram-канал Astra сообщил, что в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково вновь ввели режим "Ковер".

Рязанская область

В Минобороны РФ заявили, что в Рязанской области была якобы пресечена попытка атаки БПЛА. По данным ведомства, беспилотник был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.

Информацию о взрыве в Рязани подтвердили в РИА Новости. Издание также опубликовало соответствующее видео.

Спустя несколько часов в Минобороны РФ заявили о перехвате еще одного дрона в Рязанской области.

Калужская область

По информации Минобороны РФ, на территории Калужской области дежурными средствами ПВО был уничтожен один беспилотный летательный аппарат. СМИ и местные власти не комментировали происшествие.

Орловская область

По данным российского оборонного ведомства, над территорией Орловской области был сбит один беспилотник.

В свою очередь губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что в регионе были уничтожены два дрона. По его словам, жертв и разрушений нет.

Момент взрыва в Орловской области опубликовал Telegram-канал Astra.

Брянская область

Минобороны РФ сообщило, что над территорией Брянской области сбиты три БПЛА.

Аналогичное заявление опубликовал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Чиновник также добавил, что в результате атаки никто не пострадал.

Telegram-канал Mash сообщил, что один из сбитых над Брянском дрон упал на завод "Кремний ЭЛ". Предприятие числится в списке крупнейших производителей микроэлектроник в России.

По данным Telegram-канала Baza, из-за падения обломков на заводе вспыхнул пожар. Огонь охватил 40 квадратных метров в 16-м корпусе предприятия.

Псковская область

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что по Псковскому аэропорту был нанесен удар дронами.

Telegram-канал Baza сообщил, что в населенном пункте были слышны взрывы и автоматные очереди. По данным паблика, в атаке было задействовано более 10 беспилотников.

Российское издание ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщило, что в результате атаки БПЛА по аэропорту были повреждены четыре самолета Ил-76, два из которых загорелись.

В видеоролике, опубликованном Telegram-каналом "Псковская губерния", говорится, что под ударом также могла оказаться Черехинская военная база.

Как отмечает Telegram-канал SOTA, упомянутая база является местом дислокации 104-го гвардейского десантно-штурмового полка, который в 2022 году участвовал в военных преступлениях в Буче.

Оккупированный Крым

Представитель оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе Севастопольской бухты якобы идет отражение атаки беспилотников с моря.

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что в Нахимовском районе Севастополя были слышны звуки взрывов и стрельбы. По данным местных пабликов, к БПЛА присоединились морские дроны.

Напомним, 29 августа в оккупированной Новой Каховке прозвучал взрыв в здании, где расположено отделение российской партии "Единая Россия".