РФ атаковала ракетами и БПЛА: в Киеве есть жертвы, под Одессой и Черкассами работала ПВО (фото)

Ночью по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сперва ВС РФ атаковали украинские регионы дронами-камикадзе Shahed, после чего были осуществлены пуски крылатых ракет. Взрывы прогремели в нескольких областях страны.

Еще одна неспокойная ночь для Украины из-за российских атак. Сначала противник запустил по мирным городам БПЛА, а потом в ход пошли ракеты. Фокус собрал все, что известно о массированном обстреле 30 августа.

После полуночи в Telegram-канале Воздушных сил появилось сообщение о том, что две группы вражеских ударных беспилотников зашли в воздушное пространство Украины.

Одна из них находилась в районе Сумской и Черниговской областей, а траектория движения была направлена на столицу и Черкассы. Вторая группа была в районе границ Днепропетровской и Николаевской областей.

Атака на Одесскую область: подробности

В Воздушных силах сообщили, что ВС РФ выпустили из Черного моря "Калибры", которые начали двигаться в направлении Одесской области. Там своевременно объявили воздушную тревогу, тем самым предупредив граждан.

Глава областной военной администрации Олег Кипер подтвердил, что россияне действительно начали атаковать регион при помощи ракет.

"Жители и гости региона, пожалуйста, будьте в укрытиях! Не снимайте работу ПВО, не помогайте врагу! Берегите себя и близких", — говорится в сообщении.

В "Суспiльне" сообщают, что жители могли слышать громкие звуки взрывов, однако о последствиях атаки пока что не сообщается.

Ближе к 4 ночи воздушная тревога была объявлена уже по всей стране. Причина в стратегической авиации, из которой РФ запустила крылатые ракеты.

Атака на Черкасскую область: подробности

Часть ракет из территории России двигались в направлении Черкасской области, в результате чего работали силы ПВО. Это подтвердил руководитель ОВА Игорь Табурец в своем Telegram-канале.

"Черкасская область все еще под угрозой поражения крылатыми ракетами. В области работает ПВО", — отметил руководитель ОВА.

Также было отмечено, что силы ПВО работали в Кировоградской области.

Атака на Киев и область: подробности

Российские оккупанты совершили одну из самых массированных атак по столице с весны. В результате обстрела есть жертвы и последствия. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Сначала ВС РФ запустили в этом направлении дроны-камикадзе, которые постоянно меняли траекторию. После этого в области начала работать система ПВО.

Спустя несколько часов причиной опасности стали уже ракеты. Местных жителей призвали находиться в укрытии, придерживаться правила двух стен, а также соблюдать информационную тишину. Взрывы подтвердил и мэр города Виталий Кличко.

В результате атаки на Киев обломки воздушных целей обрушились на город. Зафиксировано это в Дарницком и Шевченковском районах.

"Пожарно-спасательные службы продолжают работать на местах падения обломков. В частности, в Дарницком районе. И в четырех местах в Шевченковском районе столицы. В результате ракетной атаки врага в Киеве погибли 2 человека. 2 – получили ранения и госпитализированы", — отметил Виталий Кличко.

Начальник КГВА также отреагировал на ночную атаку. Он отметил, что Киев не ощущал такого мощного обстрела с весны.

"Ночная воздушная атака. Такого мощного нападения Киев не ощущал с весны. Враг совершил массированную, комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет. Сначала ра**сты применили ударные БПЛА (предварительно, баражирующие боеприпасы "Shahed"). Несколько групп дронов направлялись в Киев по разным направлениям. Вскоре в столицу полетели ракеты, запущенные с бортов стратегической авиации Ту-95мс. Всего силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 враждебных целей", — говорится в сообщении.

Падение обломков привело к гибели людей.

ВС РФ атаковали мирные города Украины посреди ночи Фото: obozrevatel ВС РФ атаковали мирные города Украины посреди ночи Фото: obozrevatel

Напомним, ночь на 30 августа выдалась неспокойной также для российских областей и временно оккупированного полуострова Крым. Взрывы прозвучали в Московской, Рязанской, Калужской, Орловской, Брянской и Псковской областях России. Оккупанты также заявили об атаке дронов по Севастопольской бухте.