"Немного поболтали и взлетели в воздух": в Кременной во время совещания оккупантов прогремели взрывы

На совещание по поводу предстоящих выборов на Луганщине собрались оккупационные топ-чиновники, но длилось мероприятие недолго. По словам экс-главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, в его разгар произошел "прилет", и обмен мнениями по поводу организации избирательного процесса вынужденно закончился.

В оккупированном городе Кременная на Луганщине во время совещания российских захватчиков и коллаборационистов относительно будущих выборов произошла неприятность. Их штаб взрывами разнесло надрузки. Об этом сообщил экс-глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Насовещались". В украинской Кременной утром во вторник (29 августа), не очень умные р*шисты-захватчики в здании так называемой "прокуратуры" проводили "последний взлет" — совещание по незаконным выборам. Простыми словами — какую цифру они должны нарисовать от Кременной, чтобы луганский гауляйтер был доволен. Собрались все причастные "высокие" лица, немного поболтали и взлетели в воздух", — проинформировал Гайдай.

В подтверждение своих слов он обнародовал фотографии попадания в предвыборный штаб оккупантов.

Сергей Гайдай также отметил, что количество погибших и раненых оккупантов уточняется.

Напомним, что на Луганщине в Серебрянском лесу Силы обороны отражают атаки россиян. Российские пехотные группы постоянно пытаются продвигаться по местности, где преимущественно болота и леса, поскольку тяжелая бронетехника не может здесь пройти.

Ранее сообщалось, что ВС РФ сконцентрировали на Бахмутском направлении 120 тысяч воинов. Россияне не могут осуществить эффективные контрнаступательные действия из-за эффективных действий украинской пехоты.