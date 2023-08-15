Бои в районе Кременной: в Серебрянском лесу Силы обороны отбивают атаки россиян (видео)

Несмотря на многочисленные удары российских боевых самолетов, украинские войска на Луганщине держат оборону и не дают российским оккупантам пройти дальше.

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Серебрянский лес неподалеку от Кременной уже длительное время является ареной жестоких боев. Подробности сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

Украинские защитники рассказали, что на протяжении последних недель российские оккупанты активизировались на этом участке и пытается продвигаться вперед. Пограничники вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины и в дальнейшем будут отражать атаки и наносить противнику максимальное поражение, даже несмотря на постоянную угрозу российских авиаударов.

Очень часто в локацию залетали вражеские самолеты, но в последнее время их активность несколько снизилась. Впрочем, враг ежедневно использует свои воздушные силы. Бойцы, несмотря на авиаудары, и в дальнейшем пытаются успешно держать оборону, что им и удается.

"Очень большая опасность", — сообщил пограничник с позывным "Колдун".

Бои в Серебрянском лесу

В конце июля пограничники рассказали, как воюют в Серебрянском лесу. Они отметили, что российские пехотные группы постоянно пытаются продвигаться по местности, где преимущественно болта и леса, поскольку тяжелая бронетехника не может пройти в локации вблизи реки Северский Донец.

Комбат 100-й бригады ТрО 1 августа высказался относительно наступления РФ. По его словам, украинские бойцы не только не потеряли позиции, но и наоборот продвинулись дальше, чтобы выровнять фронт. Он добавил, что линия фронта шла по кривой, поэтому враг отправлял туда ДРГ или снайперов, чтобы те атаковали защитников. Военные знали о действиях оккупантов, поэтому решили выровнять линию фронта, чтобы исключить такие действия со стороны российских захватчиков. За двое суток бойцы ВСУ подготовились, а на третьи сутки пошли в наступление.

Напомним, 10 августа пограничники применили минометы против укрепленных позиций РФ в районе Бахмута. Украинские военные смогли успешно применить артиллерийские средства.