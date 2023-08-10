Пограничники применили минометы против укрепленных позиций РФ в районе Бахмута (видео)

Пограничники в войне с Россией демонстрируют успешные результаты. На Бахмутском направлении защитники уничтожают позиции оккупантов.

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Пограничники применили минометы для атаки на укрепленные позиции оккупантов под Бахмутом. В пресс-службе ГПСУ в Telegram сообщили подробности.

Украинские военные смогли успешно применить артиллерийские средства. Благодаря метким выстрелам штурмовые подразделения получат возможность быстро пройти позиции захватчиков.

Пограничники в войне с Россией

Пограничники уничтожили комплекс наблюдения "Муром-М" РФ. Эта система фиксирует передвижение человека за 10 км. Точным попаданием оператор дрона-камикадзе смог уничтожить комплекс. Такая система позволяет вести визуальное наблюдение на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте фиксирует автомобиль за 8 км и людей за 4 км. Система оборудована оптической камерой с очень мощным "зумом".

"Стальной кордон" накрыл минометами российские позиции и уничтожил боевую машину. Аэроразведчики зафиксировали замаскированные позиции и технику противника. Впоследствии пограничники применили миномет. Эффектные действия провели на Купянском направлении.

Пограничники в июле применили минометы и уничтожили российский транспорт в районе Бахмута. Украинские пограничники на Бахмутском направлении эффективно использовали артиллерийские средства благодаря точным данным, которые были получены с беспилотников.

Напомним, 7 августа бойцы 30-й бригады меткими выстрелами из HIMARS, как сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский, сумели ликвидировать технику благодаря оператору БПЛА.