Пограничники применили минометы и уничтожили российский транспорт в районе Бахмута (видео)

Украинские пограничники на Бахмутском направлении эффективно использовали артиллерийские средства благодаря точным данным, которые были получены с беспилотников.

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Минометные расчеты ликвидировали российские грузовики в районе Бахмута. В пресс-службе в Telegram Государственной пограничной службы Украины 11 июля сообщили подробности.

Россияне расположили технику на грунтовой дороге. Впоследствии аэроразведка получила координаты вражеского транспорта. Это позволило минометным расчетам осуществить меткие выстрелы.

На видео можно увидеть, что оккупанты понесли потери. Они быстро пытались покинуть локацию и потянули одного из захватчиков с собой в лесополосу, чтобы спрятаться от обстрелов.

Бойцы ГПСУ в войне с Россией летом 2023 года

Украинские пограничники регулярно уничтожают технику и личный состав россиян. Бойцы 8 июня устроили "минометное шоу" оккупантам 82-мм калибрами. Вместе с подразделениями Сил обороны они нанесли поражение оккупантам. В результате атаки у россиян двое погибших, еще двое получили ранения.

Также 27 июня ГПСУ сообщили подробности боев вблизи Бахмута. Украинские бойцы нанесли точные удары по противнику с помощью американских автоматических гранатометов Mk-19, а затем по заданным координатам открывают огонь из тяжелого вооружения.

В начале июля пограничники вместе с десантниками ликвидировали БТР, который россияне пытались спрятать в лесу, но тщетно. Они совместным усилиями не дают возможности российским захватчикам маскировать технику и оперативно ее уничтожают.

Напомним, 7 июля бойцы ГПСУ показали 10-часовой бой с российскими войсками. Под Авдеевкой российские оккупанты пошли на штурм и атаковали позиции ГПСУ танками, артиллерией, авиацией и химическими боеприпасами. Несмотря на это, пограничники выстояли и дали перца россиянам и даже затрофеили 2 их танка.