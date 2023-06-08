Украинские пограничники устроили "минометное шоу" оккупантам 82-мм калибрами (видео)

Бойцы ГПСУ совместно с Силами обороны нанесли огневое поражение "загулявшим" оккупантам. В итоге два солдата стали "двухсотыми", еще двое получили ранения.

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Украинские бойцы из погранслужбы встретили группу противника из четырех человек минометным огнем. В результате среди "загулявших" оккупантов оказались двое погибших, еще двое получили ранения. Видео минометной атаки было опубликовано 8 июня на канале ГПСУ.

Эпизод произошел на Бахмутском направлении. Бойцы пограничной службы совместно с Силами обороны нанесли огневое поражение из минометов 82-мм калибра и 40-мм автоматического гранатомета.

"Совместное минометное "шоу" ГПСУ и ВСУ: никто не жаловался. Минометы калибра 82 мм и автоматические 40 мм гранатометы "рассчитали" оккупантов не на первых-вторых, а на 2 мертвых и 2 едва живых", — подписали видео в ГПСУ.

Напомним, на Бахмутском направлении бойцы 3-й штурмовой бригады пошли на штурм вражеских позиций и нейтрализовали около роты оккупантов. В результате украинским защитникам удалось продвинуться вперед на глубину свыше одного километра фронта.

Согласно данным сайта DeepState украинским силам по состоянию на 8 июня удалось расширить успех на Бахмутском направлении вблизи Берховского водохранилища. На широком участке фронта вблизи канала Северский Донец – Донбасс бойцы 3-й ОШБр выбили российские подразделения.