Отбросили за канал: ВСУ пошли в наступление и дали "перца" оккупантам под Бахмутом

Бойцы 3-й штурмовой бригады "нейтрализовали" около роты окупантов, разгромили их технику и отбросили врага с занятых позиций.

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В районе Бахмута ВСУ пошли на штурм вражеских позиций и выбили оккупантов за канал Северский Донец — Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба 3-й штурмовой бригады.

"Освобождаем наши земли и зачищаем фланги вокруг Бахмута. За последние сутки 3-я штурмовая бригада отбросила врага с территорий объемом 1.8 км вдоль фронтовой линии и на 1.2 км в глубину фронта. В результате наступательных действий 2-го штурмового подразделения значительных потерь претерпели 57-й бригады ВС РФ и отряды тюремщиков "шторм Z": около 30 "двухсотых", и 40 "трехсотых" россиян", — говорится в сообщении.

Украинские защитники сообщили, что кроме оккупантов утилизировали их артиллерийскую технику, несколько танков и ББМ.

"Силы врага почти полностью отброшены за канал, где еще недавно находились позиции оккупантов", — сообщили штурмовики.

Они пообещали в скором времени выложить видео боев.

Напомним, что бойцы тактической группы "Азов" 8 июня сообщили, что в районе Бахмута ведутся штурмовые действия ВСУ. Враг хоть и находится там, но закрепиться полноценно ему не удается.

По сообщению американского Института изучения войны 7 июня, Вооруженные силы Украины продвигаются на флангах в районе Бахмута и контратакуют вблизи Клищиевки, Орехово-Василовки, Берховки и Яковлевки.