Відкинули аж за канал: ЗСУ пішли в наступ і дали "перцю" окупантам під Бахмутом

Бійці 3-ї штурмової бригади "нейтралізували" близько роти окупантів, розгромили їхню техніку та відкинули ворога із зайнятих позицій.

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В районі Бахмута ЗСУ пішли на штурм ворожих позицій та вибили окупантів за канал Сіверський Донець — Донбас. Про це повідомляє пресслужба 3-ї штурмової бригади.

"Звільняємо наші землі та зачищаємо фланги довкола Бахмута. За останню добу 3-тя штурмова бригада відкинула ворога з територій обсягом 1.8 км вздовж фронтової лінії та на 1.2 км у глибину фронту. Внаслідок наступальних дій 2-го штурмового батальйону, значних втрат зазнали підрозділи 57-ї бригади ЗС РФ та загони тюремників "шторм Z": близько 30 "двохсотих"; та 40 "трьохсотих" росіян", — йдеться в повідомленні.

Українські захисники повідомили, що крім окупантів утилізували їхню артилерійську техніку, кілька танків та ББМ.

"Сили ворога майже повністю відкинуто за канал, де ще нещодавно були розташовані позиції окупантів", — повідомили штурмовики.

Вони пообіцяли незабаром викласти відео боїв.

Нагадаємо, що бійці тактичної групи "Азов" 8 червня повідомили, що в районі Бахмута ведуться штурмові дії ЗСУ. Ворог хоч і перебуває там, але закріпитися повноцінно йому не вдається.

За повідомленням американського Інституту вивчення війни 7 червня, Збройні сили України просуваються на флангах в районі Бахмута й контратакують поблизу Кліщіївки, Оріхово-Василівки, Берхівки та Яковлівки.