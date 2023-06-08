Українські прикордонники влаштували "мінометне шоу" окупантам 82-мм калібрами (відео)

Бійці ДПСУ спільно з Силами оборони завдали вогневого ураження "загулявшим" окупантам. У результаті два солдати стали "двохсотими", ще двоє отримали поранення.

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Українські бійці з прикордонної служби зустріли групу супротивника із чотирьох людей мінометним вогнем. В результаті серед "загулявших" окупантів опинилися двоє загиблих, ще двоє отримали поранення. Відео мінометної атаки було опубліковано 8 червня на каналі ДПСУ.

Епізод стався на Бахмутському напрямі. Бійці прикордонної служби разом із Силами оборони завдали вогневої поразки з мінометів 82-мм калібру та 40-мм автоматичного гранатомета.

"Спільне мінометне "шоу" ДПСУ та ЗСУ: ніхто не скаржився. Міномети калібру 82 мм та автоматичні 40 мм гранатомети "розрахували" окупантів не на перших-других, а на 2 мертвих і 2 ледве живих", — підписали відео в ДПСУ.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку бійці 3-ї штурмової бригади пішли на штурм ворожих позицій та нейтралізували біля роти окупантів. Внаслідок цього українським захисникам вдалося просунутися вперед на глибину понад один кілометр фронту.

За даними сайту DeepState, українським силам станом на 8 червня вдалося розширити успіх на Бахмутському напрямку поблизу Берхівського водосховища. На широкій ділянці фронту поблизу каналу Сіверський Донець – Донбас бійці 3-ї ОШБр вибили російські підрозділи.