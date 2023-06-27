У врага нет шансов выжить: в ГПСУ показали кадры боев под Бахмутом (видео)

Украинские бойцы наносят точные удары по противнику с помощью американских автоматических гранатометов Mk-19, а затем по заданным координатам открывается огонь из более тяжелого вооружения.

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Украинские защитники продолжают продвижение на Бахмутском направлении, нанося огневое поражение по позициям противника. В Госпогранслужбе 27 июня опубликовали репортаж боевой работы украинских бойцов и показали, какими средствами идет уничтожение оккупантов на Донбассе.

Как рассказали военнослужащие ВСУ, сейчас перед ними стоит основная задача — обезвредить как можно большее количество вражеской пехоты и для этого применяют самые разнообразные средства. В начале видео показано, как бойцы Сил обороны применяют для этого американский автоматический гранатомет Mk-19, который за считанные секунды обрушивает на врага шквал кумулятивно-осколочно-фугасных снарядов M430.

Украинский боец пояснил, что применение такого вооружения более эффективно по сравнению с АГС-17 из-за большей кучности стрельбы.

"В первый день, когда я выехал, мы двоих "задвохсотили" именно с Mk-19, больше четырех "трехсотых". Они даже не передвигались. Мы за тот день отработали более 40 человек", — рассказал гранатометчик Виктор.

С помощью гранатометов наши бойцы "приземляют" противника, после чего по заданным координатам открывается огонь из более тяжелого вооружения, поэтому у оккупантов в таких случаях нет шансов на выживание. Во время штурмов российские солдаты зачастую не выдерживают натиска и добровольно сдаются в плен.

Также показана работа наших минометчиков, которые рассказали об опасностях со стороны вражеских средств поражения.

"В основном танк, артиллерия и минометы. Но самое страшное это танк — ты не слышишь выхода, а прилет возле тебя", — пояснил боец ГПСУ Анатолий.

Он сказал, что для того, чтобы себя обезопасить бойцы выкапывают норы и в случае вражеского огня, укрываются в них.

Ранее сообщалось, что ВСУ освободили населенный пункт Ровнополь, Донецкой области. По этому случаю секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко сказал, что контроль над этим поселком позволяет украинским войскам занять более выгодные позиции для дальнейших наступательных действий.