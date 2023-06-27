У ворога немає шансів вижити: у ДПСУ показали кадри боїв під Бахмутом (відео)

Українські бійці завдають точних ударів по противнику за допомогою американських автоматичних гранатометів Mk-19, а потім за заданими координатами відкривають вогонь із більш важкого озброєння.

Related video

Українські захисники продовжують просування на Бахмутському напрямку, завдаючи вогневого ураження позиціям противника. У Держприкордонслужбі 27 червня опублікували репортаж бойової роботи українських бійців і показали, якими засобами йде знищення окупантів на Донбасі.

Як розповіли військовослужбовці ЗСУ, зараз перед ними стоїть основне завдання — знешкодити якомога більшу кількість ворожої піхоти і для цього застосовують найрізноманітніші засоби. На початку відео показано, як бійці Сил оборони застосовують для цього американський автоматичний гранатомет Mk-19, який за лічені секунди обрушує на ворога шквал кумулятивно-осколково-фугасних снарядів M430.

Український боєць пояснив, що застосування такого озброєння більш ефективне порівняно з АГС-17 через більшу купчастість стрільби.

"У перший день, коли я виїхав, ми двох "задвохсотили" саме з Mk-19, більше чотирьох "трьохсотих". Вони навіть не пересувалися. Ми за той день відпрацювали понад 40 осіб", — розповів гранатометник Віктор.

За допомогою гранатометів наші бійці "приземлюють" противника, після чого за заданими координатами відкривається вогонь із важчого озброєння, тож в окупантів у таких випадках немає шансів на виживання. Під час штурмів російські солдати часто не витримують натиску і добровільно здаються в полон.

Також показано роботу наших мінометників, які розповіли про небезпеки з боку ворожих засобів ураження.

"Здебільшого танк, артилерія і міномети. Але найстрашніше це танк — ти не чуєш виходу, а приліт біля тебе", — пояснив боєць ДПСУ Анатолій.

Він сказав, що для того, щоб себе убезпечити, бійці викопують нори і в разі ворожого вогню, ховаються в них.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили населений пункт Рівнопіль, Донецької області. З цієї нагоди секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко сказав, що контроль над цим селищем дає змогу українським військам зайняти вигідніші позиції для подальших наступальних дій.