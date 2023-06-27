ЗСУ звільнили Рівнопіль на Донеччині: полковник пояснив, чим село цінне для контрнаступу (відео)

Роман Костенко підкреслив, що звільнення населених пунктів допомагає ЗСУ закріпитись на кращих позиціях для масштабнішого наступу.

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Звільнення села Рівнопіль у Донецькій області дозволяє ЗСУ зайняти вигідніші позиції для подальших наступальних дій. Про це в ефірі "Радіо Донбас.Реалії" заявив народний депутат і секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

"Кожний звільнений населений пункт дає нам можливість надалі тактично займати кращі позиції. От якраз якщо говорити про це село, нам дає нам можливість зайняти більш вигідні позиції для подальшого розвитку наступу уже більш глобально", — пояснив він.

Фото: DeepStateMAP Фото: DeepStateMAP

Також парламентар розповів про ситуацію та півдні та сході країни.

"На півдні у нас, в принципі, все стабільно, якщо ми беремо Херсонську область. А на сході продовжують війська РФ вести атакувальні дії", — зазначив Костенко.

Коментар депутата Романа Костенка (про Рівнопіль — з 30:57)

Нагадаємо, 26 червня заступниця голови Міноборони Ганна Маляр заявила, що українські війська звільнили Рівнопіль та продовжують просування на тому напрямку. Це село стало вже дев’ятим населеним пунктом, про звільнення якого відомо з офіційних джерел.

У звіті ISW від 26 червня також йшлося про звільнення Рівнополя. За даними аналітиків, захисники атакували російських окупантів вздовж лінії Левадне-Рівнопіль-Макарівка. Також бої точилися поблизу Новодонецького та вздовж лінії Приютне-Старомерське.