Спрятали БТР в лесу: ГПСУ и ДШВ уничтожили технику оккупантов (видео)

Украинские пограничники и десантники совместным усилиями не дают возможности российским захватчикам маскировать технику и оперативно ее уничтожают.

Related video

Российские войска потеряли БТР, который пытались спрятать в лесу. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

В ведомстве намекнули, что у захватчиков не получается маскировать свою боевую технику. Успешную операцию пограничники провели вместе с десантниками. Локацию, где произошла ликвидация БТР, в ГПСУ не назвали.

"Оккупанты припарковали свой БТР в неустановленном месте! ГПСУ и ДШВ выписали им штраф. Отделаться предупреждением не получится", — говорится в заметке.

Уничтожение техники россиян в июле

Вблизи Бахмута, где продолжаются тяжелые бои, украинская артиллерия уничтожила реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Операторы одного из подразделений ССО во время специальной разведки зафиксировали местонахождение трех установок. Впоследствии соответствующую информацию передали побратимам из Сил обороны. РСЗО врага были успешно ликвидированы.

Также 4 июля бойцы Сил обороны точно поразили вражеский танк. В результате точного удара вражеской тяжелой техники, вероятно, оторвало башню. Увидев это, украинские бойцы не стали сдерживать свои эмоции. Возможно, удар был нанесен с помощью дрона-камикадзе. За работой оператора внимательно наблюдала команда наших бойцов.

ВСУ 5 июля применили Krab и поразили район сосредоточения "Градов" вблизи Бахмута. Бойцы отметили день создания подразделения эффективным попаданием в российскую технику на одном из самых тяжелых участков фронта.

Напомним, 5 июля командующий группировки войск "Таврия", генерал Александр Тарнавский сообщил о значительных успехах. Украинские защитники ликвидировали РЛС "Зоопарк" и две роты солдат. Он отметил, что наши бойцы систематически выбивают противника с его позиций и продолжают достигать эффективных результатов.