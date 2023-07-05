Заховали БТР у лісі: ДПСУ та ДШВ знищили техніку окупантів (відео)

Українські прикордонники та десантники спільним зусиллями не дають можливості російським загарбникам маскувати техніку та оперативно її знищують.

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Російські війська втратили БТР, який намагалися заховати у лісі. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у Facebook.

У відомстві натякнули, що у загарбників не виходить маскувати свою бойову техніку. Успішну операцію прикордонники провели разом із десантниками. Локацію, де відбулася ліквідація БТР, у ДПСУ не назвали.

"Окупанти припаркували свій БТР у невстановленому місці! ДПСУ та ДШВ виписали їм штраф. Відбутися попередженням не вийде", – йдеться у дописі.

Знищення техніки росіян у липні

Поблизу Бахмута, де й надалі тривають важкі бої, українська артилерія знищила реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". Оператори одного з підрозділів ССО під час спеціальної розвідки зафіксували місцеперебування трьох установок. Згодом відповідну інформацію передали побратимам із Сил оборони. РСЗВ ворога були успішно ліквідовані.

Також 4 липня бійці Сил оборони точно уразили ворожий танк. Унаслідок влучного удару ворожому важкої техніки, ймовірно, відірвало башту. Побачивши це, українські бійці не стали стримувати свої емоції. Можливо, удар було завдано за допомогою дрона-камікадзе. За роботою оператора уважно спостерігала команда наших бійців.

ЗСУ 5 липня застосували Krab і уразили район зосередження "Градів" поблизу Бахмута. Бійці відзначили день створення підрозділу ефективним влучанням у російську техніку на одній з найважчих ділянок фронту.

Нагадаємо, 5 липня командувач угруповання військ "Таврія", генерал Олександр Тарнавський повідомив про значні успіхи. Українські захисники ліквідували РЛС "Зоопарк" та дві роти солдатів. Він наголосив, що наші бійці систематично вибивають противника з його позицій і продовжують досягати ефективних результатів.