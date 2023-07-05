Мінус РЛС "Зоопарк" та дві роти солдатів: на Таврійському напрямку у ЗСУ помітні успіхи (відео)

Як зазначив командувач угруповання військ "Таврія", генерал Олександр Тарнавський, українські захисники вправно вибивають противника з його позицій і завдають окупантам значної шкоди як у техніці, так і живій силі.

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Сили оборони і безпеки України продовжують демонструвати успіхи на Таврійському напрямку, де за останню добу було завдано сильних втрат російським окупаційним військам. Про це в середу, 5 липня, повідомив командувач угруповання військ "Таврія", генерал Олександр Тарнавський.

За словами генерала, українські захисники виконали 1541 вогневе завдання і знищили 25 одиниць ворожої військової техніки.

Тарнавський наголосив, що на Таврійському напрямку Збройні сили України систематично вибивають противника з його позицій і продовжують досягати успіхів. Водночас російські загарбники зазнали значних втрат за добу, які склали понад дві роти солдатів.

Скільки військової техніки знищили за суті на Таврійському напрямку

Серед знищеної військової техніки ворога зафіксовано такі втрати:

2 бронетранспортери (ББМ);

3 гармати Д-30;

гармата 2А36 "Гіацинт-Б";

зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор";

радіолокаційна станція (РЛС) "Зоопарк";

автомобільна техніка і 9 складів із боєприпасами.

Нагадаємо, 5 липня командир розвідувального підрозділу "Терра" Микола Волохов відзначив позитивну динаміку в діях ЗСУ на Донбасі та допустив швидке звільнення Бахмута.

Також 5 червня російські пропагандисти повідомляли, що війська РФ, імовірно, були змушені вийти з населеного пункту Кліщіївка, через що Бахмут опиниться під вогневим контролем ЗСУ.