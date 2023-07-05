Минус РЛС "Зоопарк" и две роты солдат: на Таврическом направлении у ВСУ заметные успехи (видео)

Как отметил командующий группировкой войск "Таврия", генерал Александр Тарнавский, украинские защитники умело выбивают противника из его позиций и наносят оккупантам значительный урон как в технике, так и живой силе.

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Силы обороны и безопасности Украины продолжают демонстрировать успехи на Таврическом направлении, где за последние сутки был нанесен сильный урон российским оккупационным войскам. Об этом в среду, 5 июля, сообщил командующий группировкой войск "Таврия", генерал Александр Тарнавский.

По словам генерала, украинские защитники выполнили 1541 огневое задание и уничтожили 25 единиц вражеской военной техники.

Тарнавский подчеркнул, что на Таврическом направлении Вооруженные силы Украины систематически выбивают противника из его позиций и продолжают добиваться успехов. В то же время, российские захватчики понесли значительные потери за сутки, составившие более двух рот солдат.

Сколько военной техники уничтожили за сути на Таврическом направлении

Среди уничтоженной военной техники врага зафиксированы следующие потери:

2 бронетранспортера (ББМ);

3 пушки Д-30;

пушка 2А36 "Гиацинт-Б";

зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор";

радиолокационная станция (РЛС) "Зоопарк":

автомобильная техника и 9 складов с боеприпасами.

Напомним, 5 июля командир разведывательного подразделения "Терра" Николай Волохов отметил положительную динамику в действиях ВСУ на Донбассе и допустил скорое освобождение Бахмута.

Также 5 июня российские пропагандисты сообщали, что войска РФ, вероятно, были вынуждены выйти из населенного пункта Клещиевка, из-за чего Бахмут окажется под огневым контролем ВСУ.