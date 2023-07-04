Ювелірна робота: бійці Сил оборони точно вразили ворожий танк (відео)

Унаслідок влучного удару ворожому танку, ймовірно, відірвало башту. Побачивши це, українські бійці не стали стримувати свої емоції.

Related video

Бійці другого механізованого батальйону 21-ої ОМБр завдали точного удару по танку російських окупантів. Унаслідок вогневого ураження танк, імовірно, позбувся башти. Відео бойової роботи українських захисників опубліковано на Telegram-каналі командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

"Працює 2 механізований батальйон 21 ОМБр. Знищення російського танка прямим попаданням у башту. Ювелірна робота. Дякую воїнам", — написав воєначальник у коментарях.

Імовірно, удар було завдано за допомогою дрона-камікадзе. За роботою оператора уважно спостерігала команда наших бійців, і після того, як ворожий танк був успішно знищений, українські захисники не стримували своїх емоцій.

"Прямо в башту… Красунчик, розумничка, лапочка…", — чути голос за кадром, імовірно, на адресу оператора, який вразив танк противника.

Нагадаємо, бійці ЗСУ на Бахмутському напрямку продовжують штурмувати позиції російських загарбників. Як повідомив пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін, противник кидає в бій мобілізованих і бійців зі "Шторму Z".

Українські захисники в інтерв'ю журналістам Defence 24 зізналися, що польські САУ Krab зіграли одну з головних ролей у боях проти російських військ у Бахмуті та на Херсонському напрямку. За словами артилеристів, на великій відстані достатньо одного-двох пострілів, щоб точно вразити ціль.