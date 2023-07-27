"Украинский Вьетнам": как воюют пограничники в Серебрянском лесу (видео)

Российские пехотные группы пытаются продвигаться по местности, где преимущественно леса и болота, поскольку тяжелая бронетехника не может пройти в локации вблизи реки Северский Донец.

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Украинские защитники на позициях в Серебрянском лесу вблизи реки Северский Донец постоянно подвергаются обстрелам и штурмам, но удерживают рубежи. Видео с локации публиковала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины на YouTube.

На видео бойцы показали, как применят миномет 82 калибра для обстрела российской переправы. Из-за нетипичных для Донетчины природных условий — горы, лес, болота, пограничники, которые успешно держат здесь оборону рядом с Вооруженными силами Украины, уже успели прозвать эту территорию "украинским Вьетнамом".

Еще одной особенностью этого участка фронта является река Северский Донец. Украинские позиции расположены по обе стороны, из-за чего военным приходится постоянно переправляться через водную артерию. В этих местах враг особенно пристально фиксирует передвижения украинских защитников.

Начальник пограничной службы рассказал, что бойцы приспосабливаются к реалиям, которые есть на местности. Защитники отмечают высокую активизацию боевых действий. По их словам, враги довольно часто штурмуют позиции, которые расположены в густой растительности. Преимущественно приходится иметь дело с пехотой, ведь тяжелая техника не способна пройти по местности, где сплошные болота.

Пограничники в боях с россиянами в июле

Пограничники применили минометы и уничтожили российский транспорт в районе Бахмута. Украинские пограничники на Бахмутском направлении эффективно использовали артиллерийские средства благодаря точным данным, которые были получены с беспилотников.

ГПСУ и ДШВ уничтожили технику оккупантов. В лесу российские захватчики спрятали БТР, но украинские бойцы совместными усилиями смогли зафиксировать технику и уничтожить ее.

Напомним, 27 июля военный эксперт Владислав Селезнев назвал цель наступления РФ на Харьковщину. Россияне для наступления на Харьковскую область привлекли 4-ю гвардейскую Кантемировскую дивизию, которая считается одной из лучших в ВС РФ. По его мнению, таким образом враг пытается отвлечь внимание от Бахмута.