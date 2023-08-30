"Уровень тревожности растет": в оккупированном Мариуполе прогремели взрывы, — Андрющенко (фото)

ПВО оккупантов сработала в двух районах города. Из-за атаки на Мариуполь оккупанты подняли в небо авиацию, которая вылетела из Ростова-на-Дону.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремели взрывы. Цели в воздухе пыталась сбить российская ПВО. Об этом 30 августа сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Звуки взрывов. Зафиксирована работа ПВО оккупантов над Центральным и Кальмиусским районами города. Уровень тревожности растет. Хорошее начало дня", — написал он.

Советник городского головы также добавил, что из-за атаки на город ВС РФ подняли в небо авиацию, она летела с направления Ростова-на-Дону.

Напомним, что в оккупированном городе Кременная Луганской области во время совещания коллаборационистов относительно будущих выборов "прилетело" в их штаб. Совещание быстро закончилось, а раненых и убитых оккупантов считают.

Ранее сообщалось, что ВС РФ наступают на Купянско-Лиманском направлении, однако украинские бойцы сдерживают врага. Наиболее ожесточенные бои происходят в районах Райгородки и Ковалевки, там враг пытается прорвать оборону ВСУ, также оккупанты перегруппировываются и заводят новые части, чтобы нарастить численность и боеспособность своих войск.