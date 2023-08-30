Закрыли границы и отключили Интернет: В Габоне произошел военный переворот (видео)

Габонские военные объявили о захвате власти в стране после того, как были оглашены результаты президентских выборов, на которых одержал победу действующий президент Али бен Бонго Ондимба.

Группа военачальников в африканской стране Габон после президентских выборов захватили в стране власть и объявили о государственном перевороте. Выступая по центральному телевидению путчисты заявили, что прошедшие в стране выборы не заслуживают доверия, поэтому их результаты отменены, границы закрыты, а государственные учреждения распущены. Об этом 30 августа сообщило агентство Reuters.

Выступавшие по телевидению военные заявили, что "покончат с действующим режимом". После заявлений военных в столице Габона Либревиле были слышны громкие звуки выстрелов. Также был заблокирован доступ в Интернет и было приостановлено вещание французской радиостанции RFI и телеканала France24.

"Во имя габонского народа мы решили защитить мир, положив конец нынешнему режиму", — заявили офицеры по телевидению.

Группа объявила себя членами "комитета переходного периода и восстановления институтов". В число государственных институтов, объявленных ими распущенными, вошли правительство, сенат, национальное собрание, конституционный суд и избирательный орган.

Выборы в президенты

Накануне переворота в стране переизбрали действующего президента Али бен Бонго Ондимбу на третий срок — по данным западных СМИ он набрал свыше 64% голосов. Однако оппозиция заявила, что выборы сфальсифицированы — основной соперник Бонго, Альберт Ондо Осса, занял второе место с 30,77%. Но команда Бондо отвергла обвинения в нарушениях на выборах.

Ситуация была обострена еще тем, что династия Бонго находится у власти Габона уже 56 лет, а сам Али бен Бонго Ондимба впервые стал главой государства в 2009 году, заняв место своего отца, который занимал должность президента больше 40 лет.

В случае успеха путча переворот станет восьмым по счету в Западной и Центральной Африке с 2020 года. Авторы материала отметили, что за три года перевороты в Мали, Гвинее, Буркина-Фасо, Чаде и Нигере подорвали демократический прогресс в странах Африки.

Отметим, на момент публикации нет данных о том, кого из оппозиционеров поддерживают путчисты, также и сами военные не рассказали об этом.

Выступление габонских военных по телевидению

Ранее сообщалось, что после смерти руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина его бизнес в Африке оказался под угрозой. По информации The Financial Times, без Пригожина компании могут прекратить свою деятельность, поскольку только он "мог со всеми договорится".

В свою очередь издание Washington Post пишет, что гибели Евгения Пригожина и старших командиров ЧВК "Вагнер" ставит под вопрос деятельность наемников в странах Африки, в Украине и на Ближнем Востоке.