Районы Белгородской области попали под массированный обстрел: села остались без света (фото)

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, села Новая Таволжанка и Муром обесточены, но бригады энергетиков не могут приступить к ремонтам, пока в Минобороны РФ не дадут отмашку.

В районе города Шебекино, расположенном в Белгородской области России, утром 30 августа были зафиксированы взрывы, вызвавшие нарушение электроснабжения в некоторых районах. Об этом сообщили в местном Telegram-канале "ЧП Белгородская область".

Кроме того, сообщается, что жители села Дроновка Грайворонского округа получили СМС-оповещения с предупреждением об обстреле.

При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел попала Новая Таволжанка. По его словам, пострадавших нет. При этом в близлежащих селах наблюдаются проблемы с электроснабжением.

"Без света остаются 2 населенных пункта — Муром полностью и Новая Таволжанка частично. Аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ", — сообщил Гладков.

Взрывы в Росси и Крыму 30 августа

В ночь на 30 августа взрывы прозвучали в Пскове, на северо-западе России. Очевидцы сообщили, что неизвестные беспилотники атаковали общий аэродром, что привело к повреждению не менее четырех транспортных самолетов Ил-76.

Также поступили сообщения от местных жителей о звуках взрывов в районе Брянска, а также Московской, Калужской, Рязанской и Орловской областей.

Позднее местные жители заявили о наблюдении за "предполагаемым беспилотником", который пролетел над центром Брянской области.

Одновременно с тем представитель оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что в районе Севастопольской бухты якобы шло отражение атаки беспилотников с моря.

Напомним также, что 30 августа взрывы прозвучали также в оккупированном Мариуполе Донецкой области. Сообщалось о работе ПВО оккупантов над Центральным и Кальмиусским районами города