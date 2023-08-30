В Одессе задержали разведчика российской группировки "Призрак", — СБУ (фото)

По данным следователей, злоумышленник воевал против украинских войск на востоке нашего государства под псевдонимом "Санта". Он принимал участие в боевых действиях в районе Бахмутской трассы.

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала в Одессе разведчика российской группировки "Призрак", который был участником террористической организации "ЛНР". Об этом 30 августа сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следователей, злоумышленником оказался местный житель, который является сторонником режима Кремля.

"Во время массовых беспорядков в Одессе в начале мая 2014 года он принимал активное участие в провокациях в пользу Российской Федерации", — говорится в сообщении СБУ.

Чтобы избежать ответственности за свои преступления, он бежал во временно оккупированную часть Луганской области, где присоединился к рядам боевиков и стал командиром разведывательного подразделения группировки "Призрак". Это подразделение подчинялось командованию 2-го армейского корпуса РФ.

Злоумышленник воевал против украинских войск на востоке нашего государства под псевдонимом "Санта". Он принимал участие в боевых действиях в районе Бахмутской трассы. Позже, фигурант дела скрыто вернулся в Одессу, где пытался "залечь на дно", чтобы избежать правосудия.

У него были проведены обыски и обнаружены фотодоказательства его пребывания в составе террористической "ЛНР".

Фото: СБУ

Фото: СБУ

боевики "ЛНР" Фото: СБУ

Следователи СБУ сообщили одесситу о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 УКУ (участие в террористической группе или террористической организации). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Сейчас продолжается расследование.

Напомним, 29 августа сообщалось, что СБУ задержала мужчину, который воевал на стороне пророссийских боевиков. По информации следователей, подозреваемый еще до начала полномасштабного вторжения РФ скрыто выехал из оккупированного Донбасса и "залег на дно" в одной из областей Украины.

Кроме того, 28 августа СБУ задержала агента ВС РФ. По данным следователей, женщину завербовали спецслужбы РФ дистанционно после деоккупации Херсона. Она в течение последнего месяца передавала агрессору геолокации ВСУ.