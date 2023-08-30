Атака БПЛА на Псков: разведка подтвердила уничтожение четырех Ил-76 (видео)

После серии взрывов на стратегическом объекте весь воздушный трафик в международном аэропорту Пскова был отменен. Стоимость одного Ил-76, в зависимости от модификации, может составлять 5 млрд рублей.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Андрей Юсов заявил, что четыре военно-транспортных самолета Ил-76 были уничтожены на аэродроме в российском Пскове. Об этом он 30 августа заявил в комментарии для LIGA.net

При этом в сети также сообщают о повреждениях стратегического бомбардировщика Ту-22, однако в ГУР такую информацию не сообщали.

Атака БПЛА на Псковский аэродром

В России заявили о повреждении четырех военно-транспортных самолетов Ил-76 в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на аэродром в Пскове, что в 700 километрах от украинской границы. Об этом сообщает российское агентство "ТАСС".

"Четыре самолета Ил-76 получили повреждения. Возник пожар, охвативший два из них", — передает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Судя по видеозаписям, опубликованным местными жителями Пскова, в аэропорту также могли загореться горюче-смазочные материалы, и наблюдалась вторичная детонация.

По данным МЧС России в Псковской области, для борьбы с последствиями возгорания воздушных судов Ил-76 военно-транспортной авиации была задействована 21 единица техники.

Как сообщает "Радио Sputnik", весь воздушный трафик в международном аэропорту Пскова был отменен на 30 августа до выяснения возможных повреждений взлетно-посадочной полосы.

Стоимость самолетов Ил-76

Согласно открытым источникам, стоимость одного Ил-76, в зависимости от модификации, может доходить до 5 миллиардов рублей, что эквивалентно около 40 миллионам долларов.

Стоит отметить, что под Псковом размещена 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия Российской армии, участвующая в зверских убийствах украинцев в Буче. В настоящее время подразделения 76-й дивизии ВДВ также переброшены в Запорожскую область для сдерживания украинского контрнаступления.

Согласно открытым источникам, на аэродроме под Псковом базируются самолеты Ил-76 334-го авиационного полка, которые применяются для перемещения войск 76-й дивизии ВДВ Российской армии.

Напомним, в ночь на 30 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что российское ПВО отбивало атаки БПЛА на аэродром в Пскове.