"Война коснется каждого": бригада "Холодный Яр" показала видео тренировок

Бойцы учились умело использовать боевые машины во время наступления и атаковать позиции врага.

Бойцы 93-й бригады отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" поддерживают боевое слаживание своих подразделений регулярными тренировками. Результаты подразделение опубликовало в Facebook.

На видео можно увидеть применение тяжелой бронетехники. Бойцы учились умело использовать боевые машины во время наступления. Также пехотинцы тренировались штурмовать позиции захватчиков и вести бои в траншеях.

Украинские защитники отметили, что каждый должен присоединиться к тренировкам, но война с Россией будет длительной. Украинцы, по их мнению, должны определиться с приоритетами, поскольку от этого зависит будущее нашего государства. Для того чтобы одержать победу, нужно привлечь большее количество обученных людей.

"Война коснется каждого", — заявили бойцы.

Они пояснили, что исключительно тяжелый труд, изменение жизненных приоритетов и тренировки приведет нас к светлому будущему для наших детей в свободной стране.

Напомним, 30 августа стало известно, что ВСУ не дают оккупантам использовать бронетехнику под Бахмутом. По словам майора Максима Жорина, как только противник пытается появиться на горизонте, украинские военные сразу же открывают огонь. Это создает дополнительные проблемы для ВС РФ, тогда как ВСУ занимают новые позиции.

Также украинские защитники в Запорожской области продолжают продвигаться на Мелитопольском направлении в направлении Токмака. Аналитики DeepState заявили, что уже 30 августа бойцы приблизились вплотную к населенному пункту, а российские оккупанты пытаются помешать продвижению обстрелами из артиллерии.