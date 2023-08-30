Испанские морпехи получат новые высокоточные винтовки AXMC: особенности оружия (фото)

Винтовка предназначена для стрельбы патронами .338 калибра и имеет прицельную дальность в 1500 метров. Предположительно, новые винтовки получат специальные подразделения морских сил.

Испанская морская пехота завершила сделку по закупке 25 высокоточных винтовок AXMC. Эти винтовки, выпускаемые британской компанией Accuracy International, имеют калибр .338 (8,6×70 мм) и дальность стрельбы более 1500 м. Об особенностях новых винтовок рассказали 30 августа в Army Recognition.

Сообщается, что хотя конкретные подразделения, которые получат эти винтовки, не разглашаются, есть основания полагать, что они будут развернуты в составе сил охраны и специальных морских сил.

Конструкция винтовки

Основу винтовки AXMC составляет стальная ствольная коробка, скрепленная болтами с алюминиевым шасси. Это надежная конструкция, которая дополнена системой быстросъемных стволов Quickloc. Она позволяет быстро менять ствол и адаптировать винтовку под различные калибры и задачи.

Ствол и цевье соответствуют стандарту 30 MOA STANAG 4694/Mil Std 1913, обеспечивая надежную основу для установки оптики и других аксессуаров.

Что касается затвора, то в AXMC применена конструкция с 6-ю боевыми упорами под углом 60 градусов и экстрактором с пластинчатой пружиной. Это обеспечивает не только плавный ход затвора, но и его высокую надежность в любых условиях.

Разработчики оружия уделили не последнее внимание и безопасности — AXMC имеет трехпозиционный предохранительный механизм, обеспечивающий максимальную гибкость и безопасность. Для удобства извлечения магазина в конструкции предусмотрен вырез для магазина с левой стороны.

Полная длина винтовки составляет 1250 мм, а при сложенном прикладе она уменьшается до 1040 мм. Ее масса составляет 6,8 кг. Регулируемый приклад складывается над затвором с правой стороны, что делает винтовку более компактной при транспортировке.

Базовые характеристики

Общая длина — 1250 мм;

Длина ствола — 685 мм / 610 мм;

Трехпозиционный предохранитель;

Вес — 6256 гр / 5896 гр;

Прицельная дальность стрельбы — от 800 до 1500 м;

Емкость магазин — 5/10 патронов.

В комплект поставки AXMC входит съемный двухрядный магазин емкостью 10 патронов, который также можно дозарядить через выбросное отверстие винтовки. На винтовку можно установить различные сошки и комплекты для переделки калибра, включая варианты для .338 Lapua Magnum, .300 Winchester Magnum и .308 Winchester.

Также предусмотрена установка различного обвеса от тактических двухкамерных дульных компенсаторов до направляющих для аксессуаров STANAG 4694/Mil Std 1913.

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